Gjest ble syk - politiet fant 1,5 millioner på hotellrom

Saken oppdateres.

- En av Cappelens medtiltalte i oppbevaringssaken ble i romjula funnet på et hotellrom i Trondheim med 1,5 millioner kroner. Det skal også ha blitt funnet 300.000 kroner nedgravd.

Dette sa aktor Lars Erik Alfheims i sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett mandag , hvor Gjermund Cappelen sitter på tiltalebenken sammen med Eirik Jensen.

15 års fengsel

Det var lille nyttårsaften politiet i Trondheim fikk en telefon fra Royal Garden hotell om at en gjest var blitt akutt syk og kjørt til St. Olavs Hospital med ambulanse.

Betjeningen stusset over ting de så på rommet i tredje etasje, og varslet politiet om den 63 år gamle mannen.

På rommet fant politiet totalt 1,5 millioner kroner. I ettertid fikk de også påvist et sted hvor ytterligere 300.000 kroner ble funnet gravd ned.

Høsten 2015 ble den samme 63 år gamle helsearbeideren fra Bærum dømt til 15 års fengsel for å ha oppbevart og solgt 1,2 tonn hasj for Gjermund Cappelen. I dommen måtte 63-åringen også tåle inndragning av 600.000 kroner.

Det er denne saken statsadvokaten refererte til som «oppbevaringssaken» i straffesaken mot Cappelen og Jensen som nå pågår i Oslo tingrett.

LES OGSÅ: Isfront mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Helerisiktelse

Opplysningene om at beslagene av 1,8 millioner kroner skulle legges frem i åpen rett kom mandag meget overraskende på politiet i Asker og Bærum, som har overtatt etterforskningen mot 63-åringen.

De var ikke var kjent med at Alfheim skulle legge frem informasjon om beslag som bare er beskrevet i klausulerte politidokument.

- Vi var ikke klar over at dette skulle offentliggjøres, men fakta ligger fast, og vi er ikke redd for at dette vil ødelegge for vår sak, sier etterforskningsleder og politioverbetjent Dag Eirik Ekeli.

Politiet tror er narkopenger som ble funnet på hotellrommet.

- Siktelsen gjelder heleri, men om dette er et nytt forhold eller om det har utspring i saken som foreligger, det har vi ikke konkludert med ennå. Vi etterforsker dette. Den siktede ligger på sykehus med vakthold, sier Ekeli til Adresseavisen.

Politioverbetjenten opplyser til Adresseavisen at 63-åringen oppholdt seg i Trondheim fordi han skulle besøke et familiemedlem. Han ventet på at ankesaken skulle komme opp for Borgarting lagmannsrett, og var ikke varetektsfengslet.

LES OGSÅ: Cappelen: – Jeg har dolket Eirik Jensen i ryggen

Tilfeldighet

Etter pengefunnet ble han imidlertid sist fredag varetektsfengslet i fire uker ved Asker og Bærum tingrett. Saken gikk som såkalt kontorforretning, uten at han var til stede.

Politioverbetjent John Torger Konstad, fagleder for team for organisert kriminalitet/narkotika ved Sentrum politistasjon i Trondheim, opplyser at de kom over 63-åringen ved en tilfeldighet på hotellet i Trondheim.

- Mannen var syk, og det var hotellet som varslet politiet etter at det ble gjort funn på hotellrommet, sier Konstad.

Politiet dro til stedet og fant da 1,5 millioner kroner på rommet til mannen. I tillegg gjorde de ytterligere funn i forbindelse med etterforskningen - 300 000 kroner ble funnet nedgravd.

- Det kan jeg bekrefte at også ble funnet i Trondheim, sier Konstad.

Han ønsker imidlertid ikke å si hvor politiet fant pengene.

Mistanke om narkopenger

- Mannen er siktet for heleri, og vi har mistanke om at pengene stammer fra narkoomsetning, sier Konstad.

Politiet i Trondheim har jobbet med saken i en ukes tid, men har ikke kunnet avhøre mannen på grunn av hans helsetilstand.

Saken ble overført til Asker og Bærum politidistrikt på slutten av forrige uke.

63-åringens forsvarer, advokat Fredrik Schøne Brodwall, ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende stadium.