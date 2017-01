Saken oppdateres.

Nestoren i norsk berggrunnsgeologi mottok prisen på Vinterkonferanse i regi av Norsk Geologisk Forening (NGF) i Oslo mandag.

Brøggerprisen er NGFs hederspris, oppkalt etter den internasjonalt anerkjente professoren, geologen og samfunnsbyggeren Waldemar Christofer Brøgger (1851-1940). Prisen er en æresbevisning til en geolog som «på en unik måte har bidratt til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt».

– Jeg nyter å se et godt geologisk kart. Det er avstressende og kontemplativt. Kartet gir forskjellig innsikt; på avstand gir det en helhetlig oversikt over terrenget, tett på kan jeg gå helt inn i de geologiske detaljene. Se her hvordan de forskjellige fargene speiler bergartene, det er nesten som kunst! sier veteranen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim i en pressemelding.

NGU siden 1963

Fra før har sju menn fått Brøgger-prisen. Sigmond er den første kvinnen som har mottatt hedersbevisningen.

Sigmond er geolog og forsker på berggrunn og jordskorpeprosesser. Hun har gitt ut «Norsk Geologisk Ordbok» sammen med Inge Bryhni og Knut Jorde, og har blitt godt kjent i store deler av den norske fjellheimen gjennom feltarbeid i 58 år. Hun har gitt ut en mengde kart siden hun startet ved NGU i 1963. Hun gikk av med pensjon da hun var 70, men tilknytningen til NGU har hun beholdt. Fortsatt er det mye geologi som skal nedtegnes og utgis.

LES OGSÅ: Det store i det lille

Kveldsjobbing

I 2014 besøkte Adresseavisen Sigmond og flere andre pensjonerte geologer ved NGU som hadde fortsatt å bidra med sin kunnskap, etter at de hadde gått av.

– Det er ikke mulig at en ny bare tar over alt innsamlet materiale etter en geolog som har jobbet her i 40–50 år. Hvis ikke jeg selv tar meg av materialet jeg har samlet inn i løpet av tusenvis av timer, så er det borte. Det er først nå jeg kan sette meg ned og virkelig forske på det jeg har samlet inn, sa Sigmond i intervjuet.

LES HELE SAKEN HER: Her får 70-åringene fortsette å jobbe