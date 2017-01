Slik blir du kvitt juletreet

Saken oppdateres.

Tradisjonen tro kjører Trondheim renholdsverk rundt og samler inn juletrær fra og med mandag 16.januar.

- Vi samler alltid inn juletrær i Trondheim i uke 3. Alle gater blir besøkt, sier kommunikasjonssjef Tone Pettersen Olden i Trondheim Renholdsverk.

Sett ut treet søndag

Renholdsverket ønsker at trærne blir lagt ut 15.januar, og ikke før.

- Det er fordi det ofte skjer noe med trær som ligger ute. De kan blåse bort, snø ned eller fryse fast, sier Pettersen Olden.

- Hvor setter man treet?

- Juletreet legges godt synlig ved nærmeste vei. Trærne hentes på ettermiddagstid når det er mørkt, og da er vi ikke så glad i å kjøre inn i private innkjørsler. Borettslag har gjerne egne oppsamlingspunkt for juletrær.

Dette må du huske

- Hva må man huske når man legger ut treet?

- Vi ønsker at trærne legges ned på bakken og ikke støttes opp mot noe. Grunnen er at det ofte kan være vanskelig å se hva som er juletrær og hva som er et vanlig tre eller en busk. Det er også viktig å fjerne all juletrepynten. Tidligere år har vi sett at folk har glemt det, og da glitrer det på hageavfallsmottaket.

- Hva skjer dersom man glemmer å legge ut treet i tide?

- Trær som ikke blir med på innsamlingen i uke 3, tas med når vi henter restavfall.

- Hva skjer med trærne?

- Trærne samles på hageavfallsmottaket på Heggstadmoen. Deretter blir de kvernet og kompostert, sier Pettersen Olden.

