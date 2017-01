Isfit mangler 340 sengeplasser

Saken oppdateres.

- Foreløpig er det 460 studenter som har bekreftet at de kommer, og vi har bare fått tak i sengeplasser til 120 av dem. Derfor trenger vi nå verter som kan ta imot de 340 siste, sier Mia Illøkken, rekrutteringssjef i Isfit.

Den internasjonale studentfestivalen Isfit er blitt arrangert annenhvert år i Trondheim siden 1990, og arrangeres i år på Studentersamfundet i Trondhjem fra 9. til 19. februar. Temaet for årets festival er diskriminering, og målet er at studentene gjennom dialog skal få et nytt perspektiv på hva diskriminering er. I løpet av de ti dagene festivalen varer er det rundt 500 studenter fra 100 land som møtes til samtaler, kulturelle arrangementer og andre aktiviteter.

LES OGSÅ: Nesten 10.000 vil til Isfit

LES OGSÅ: Ung kvinne får studentenes tiende fredspris

Sofa, seng eller madrass

- For vertene er dette en god mulighet til å bli kjent med personer fra andre land, bidra til festivalen og til å praktisere språk en har lært tidligere, fortsetter Illøkken og legger til at de ikke har strenge krav til vertene.

Her kan du lese alle saker om Isfit.

- Det eneste vi ber om er at vertene stiller med frokost til studentene om morgenen og en soveplass om nettene. Om det er en sofa, ekstra seng eller en madrass de sover på er ikke så farlig. Også er det i greit om de holder til i Trondheim kommune slik at det ikke blir for mye styr med transport, men vi har gode avtaler med flere transportører.

Og en trenger heller ikke tenke på å skulle underholde studentene mens de er i byen.

- Blir familievenner

- I løpet av de ti dagene er det ni dager med fullt opplegg og en fridag der vertene bestemmer om de vil bruke tid med dem. Enkelte verter og studenter har tidligere brukt den dagen på å lære om hverandres kulturer og for eksempel laget mat sammen, sier Illøkken.

Årsaken til at festivalen nok engang er på jakt etter verter er at økonomien ikke tillater at de innlosjerer de besøkende studentene på hotell.

- Det er en løsning vi har fått mange positive tilbakemeldinger på tidligere. Vi har blant annet snakket med tidligere verter som i etterkant av festivalen har holdt kontakten med studentene og vært på besøk hos dem. Flere studenter er blitt som venner av familiene å regne etter oppholdet.

Om du ønsker å være vert under festivalen kan du registrere deg på Isfit sine sider .