Lastebil stoppet med 8,2 tonn overlast:

Saken oppdateres.

Statens vegvesen hadde natt til tirsdag kontroll av tungtransport på Sandmoen i Trondheim. Da stanset de et vogntog som kjørte rundt med en overlast på 8,2 tonn.

- Når vi har hatt ordinære kontroller, så har vi ikke hatt slike tilfeller med så stor overlast tidligere. Dette var en lastebil som hadde en hevbar aksling. Da kom all vekten på den ene akslingen og dermed ble det så mye overlast, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

- Problem for trafikksikkerheten

Sjåføren av tankbilen fikk et gebyr på 68 000 kroner for overlasten.

- Dette er overlast som vi ser alvorlig på. Jeg er overrasket over at noen kjører slik på veien. Bilen er ikke konstruert for å ha denne vekten på en aksling. Det er et problem for trafikksikkerheten. Dekket kan eksplodere fordi det er for mye vekt på et punkt eller fjæringen kan bryte sammen, sier Moen.

Belastningen på ett punkt vil også kunne skade veien.

- Det vil ødelegge asfalten og lage store spor i veien hvis flere kjører rundt på denne måten, sier Moen.

Ny kontroll

Også tirsdag har Statens vegvesen kontroll av tungtransport på Sandmoen. En utenlandsk tilhenger fikk bruksforbud fordi det manglet ABS-bremser.

- Tilhengeren må fraktes ut av landet, sier Moen.