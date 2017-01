Skal utbedre skadene på byens sykkelveier

Saken oppdateres.

Formannskapet i Trondheim behandlet tirsdag en rapport om skader på sykkelveiene i Trondheim. Rapporten viser at 18 prosent, eller 17.000 kvadratmeter av den undersøkte veien er skadet. Eller med andre ord: fem av 27 kilometer holder ikke kravene etter ønsket standard.

Nå har formannskapet vedtatt at skadene må utarbeides snarlig for å opprettholde målsetningen om en dobling av sykkelandelen innen 2025. For å utbedre skadene er det anslått en kostnad på cirka 29 millioner.

Uvitenhet om årsaken

Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) har stilt rådmannen en rekke spørsmål om hvorfor det har oppstått så mange skader på de nye sykkeleveiene som er etablert de siste årene.

- Først fikk vi vite at det var telehiv som har skapt disse sakene. Etterhvert fikk vi vite at skadene skyldes at der brukes for tunge maskiner til vintervedlikehold, og at sykkelveiene ikke er dimensjonert for dette. Nå i denne uka fikk vi en ny rapport som sier at det er mangel på tele i veiene fordi det saltes så mye. Det fører til fukt trenger ned i grunnen og skadene oppstår. Det er alvorlig, og gir grunn til å tro at skadene skyldes uvitenhet og manglende krav til entreprenørene om at sykkeleveiene må ha god nok bæreevne. Det er viktig at sykkelveiene vedlikeholdes. Både politikerne og administrasjonen har vært opptatt av å legge forholdene til rette for at folk skal velge sykkel, og da må standarden opp, sa Lykke i formannskapet tirsdag.

Et enstemmig formannskap har vedtatt at utgiftene til istandsetting skal søkes finansiert gjennom Miljøpakken og kommunens egne investeringsmidler.

Enhetlig standard

I vedtaket heter der videre at formannskapet ønsker å opprettholde en enhetlig standard på det overordnede sykkelvegnettet, uavhengig av vegeier. Dette må også gjelde vegkroppens oppbygging og vegenes evne til å tåle vinterdrift etter barvegstandard.

Formannskapet er også urolig over at det mangler oversikt over hvilke krav som har ligget til grunn for dimensjonering av sykkelvegene og at det synes som at det er faglig usikkerhet rundt årsakene til skadene på dem. Formannskapet ber rådmannen vurdere behovet for kompetanse og ytterligere undersøkelser og forskning på dette området i samarbeid med Statens vegvesen/Vegdirektoratet/, heter det i vedtaket.

Vurdere salting

Flere representanter i formannskapet er bekymret over mengden av salting på sykkelveiene. SVs Ottar Michelsen fremmet et forslag om at det gjennomføres en kritisk gjennomgang av saltingen på sykkelveiene.

- Jeg vil få undersøkt om det er behov for å redusere mengden av salting vi har sett i de siste årene. Ingen ønsker dette på sykkeleveiene. De aller fleste som sykler om vinteren foretrekker hard snø eller isdekke, og ikke den suppa av snø som oppstår når det saltses, sa Michelsen.

Formannskapet sluttet seg til dette forslaget.

Et forslag fra Frps Elin Marie Andreassen om å trappe ned på vintervedlikeholdet som i dag legger opp til at det skal være bar asfalt på sykkeleveiene ble avvist at det politiske flertallet.