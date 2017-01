Stine og samboeren ble frastjålet ting for opp mot 100 000 kroner

Saken oppdateres.

- Låsen på elleve boder er klippet av, sier operasjonsleder Stig Rune Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Stine Daleng og samboeren er to av beboerne som har blitt frastjålet eiendeler etter innbruddet i bodene i Harald Hårfagres gate.

- Vi ble frastjålet ting for mellom 50 000 og 100 000 kroner. Det var blant annet en sykkel til 30 000 kroner, verktøy og en radiostyrt bil, sier Daleng.

LES OGSÅ: Adam har hatt tre innbrudd, tre måneder på rad

LES OGSÅ: Dette tyvegodset mistenker politiet er fra innbruddene i Trondheim

- Ekkelt

Hun synes det er veldig kjedelig at det har vært innbrudd.

- Det er ekkelt å tenke på at noen har brutt seg inn i bodene mens vi har vært hjemme, sier Daleng.

Jan Asbjørn Sagen er med i styret i sameiet. Han forteller at det var en annen beboer som varslet fra om innbruddene.

- Det er alt fra bruksvarer, som kasseroller og soveposer, til verktøy som er stjålet. Vi jobber fortsatt med å få oversikt over det som er tatt, sier Sagen, som opplyser at det både var lås på bodene og på døra inn til bodene.

LES OGSÅ: Beboere føler seg maktesløse

- Leit

Sagen synes det er beklagelig og leit at beboere har blitt frastjålet eiendeler.

- Folk som bor her bør få ha tingene sine i fred, sier han.

LES OGSÅ: Stjålet kjøreskolebil funnet ramponert - pågrep gjengangerkriminell

Stjal dyr sykkel

Politiet fikk melding om innbruddet klokken 11. De tror innbruddet skjedde i løpet av natta.

- Så langt har vi fått melding om at en dyr sykkel er stjålet, men vi frykter flere telefoner når folk kommer hjem fra jobb og ser at det har vært innbrudd i boden. Det er viktig at de melder fra hvis noe er stjålet slik at vi kan knytte tingene til innbruddet hvis vi finner igjen tyvegodset, sier operasjonsleder Olsen.

Politiet har vært på stedet for å gjennomføre en åstedsundersøkelse.

- Vi ønsker tips hvis noen har sett noe i området natt til i dag, sier operasjonslederen.

Den siste tiden har det vært flere innbrudd i boder i Trondheim.

- Det er en person som sitter i varetekt for noen av de andre innbruddene. Gjerningspersonene her er ukjent. Derfor ønsker i tips i saken, sier Olsen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.