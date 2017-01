Store forhåpninger til nytt fakultet

Saken oppdateres.

NTNU sparte ikke på noe da det nye fakultet for økonomi ble offisielt åpnet.

Arrangøren hadde sydd sammen et solid kunstnerisk og faglig program, blant annet med finansministeren som hovedtaler og en interessant paneldebatt med tungvektere fra det norske økonomimiljøet.

- Dere kan bli enda mer attraktive for norske og utenlandske studenter. Dere kan være med å forme samfunnsdebatten, og bevare og utvikle velferdsstaten, sa finansministeren, som en hilsen til NTNU og det nye fakultetet.

Jensen holdt en bredt anlagt tale med en analyse av den globale økonomiske utviklingen. Hun snakket mye om omstillingen Norge står foran.

- Hvordan kan økonomimiljøet ved NTNU bidra til den omstillingen?

- På mange måter. Det handler om å utfordre de etablerte utdanningsmiljøene, og koble utdanninger på tvers. Fremtidens arbeidsmarked kommer til å kreve at man ikke bare har økonomiforståelse, eller teknologisk kunnskap. Her er NTNU veldig flinke, og tør tenke nytt. Det som skjer her er veldig bra, og gir et spark i baken på de etablerte økonomimiljøene i Norge.

- Unikt miljø

I sin tale kalte NTNU-rektor Gunnar Bovim fakultetet et nytt tyngdepunkt for utdanning og forskning i økonomi og ledelse.

- Dette er et unikt fagmiljø med en tydelig teknologiprofil, sterk fokus på innovasjon og entreprenørskap og et nært samarbeid med industri, næringsliv og de store arbeidslivsorganisasjonene, sa Bovim.

Rektoren kom også med en liten advarsel: - Ikke bli selvgode, eller ta suksessen for gitt.

Han understreket at det ikke holder med et godt utdanningstilbud hvis NTNU skal være førstevalg blant de aller beste studentene. Forskningen må også være ledende.

Bovims ønske er at ferdigutdannede NTNU-studenter skal ha solid kunnskap, at de skal være mer nysgjerrige enn da de startet og at de har gode verdier med seg.

- NTNU har kanskje ikke lagt stor nok vekt på det siste. Mer enn noen gang trenger arbeidslivet mennesker med klokskap og evne til etisk refleksjon, sa rektoren.

Må forske mer

Monica Rolfsen er dekan for det nye fakultet som skal smelte sammen etablerte fagmiljøer fra Dragvoll, Gløshaugen, og de tidligere høyskolemiljøene ved Hist, Ålesund og Gjøvik.

Det nye fakultetet har omkring 200 ansatte og 3300 studenter. I løpet av året skal samfunnsøkonomimiljøet på Dragvoll flytte til handelshøyskolebygget i Elgeseter gate. Med nærheten til institutt for industriell økonomi («indøk») på Gløshaugen, blir hele økonomimiljøet i Trondheim ganske samlet geografisk.

Dekanen regner med at det først vil handle mye om samordning og organisering for å få fakultetet til å fungere slik man ønsker. På den faglige siden er hun klar på at det er forskning det må satses på, ikke minst for å løfte fagmiljøet fra tidligere Hist.

- Vi må forske mer, og lykkes bedre i konkurransen om nye forskningsmidler. Den jobben har vi allerede startet på, sier Rolfsen.

Nasjonal rolle

Dekanen ser for seg at økonomimiljøet ved NTNU skal spille en viktig nasjonal rolle.

- Som forskningsmiljø, utdanningsmiljø og premissleverandør overfor politiske myndigheter. Vi må ha internasjonale ambisjoner, og hevde oss i kampen om akkreditering og EU-prosjekter. I tillegg er jeg opptatt av at vi også skal bry oss om byen vi bor i. Vi skal ta del i utviklingen lokalt, i Gjøvik, Raufoss, Ålesund og her i Trondheim, sier Monica Rolfsen.