Saken oppdateres.

Denne uka kan du se Camilla Holtet (24) fra Trondheim som deltaker i Kakekrigen på tv-kanalen Fem.

Holtet har blitt en dreven hobbybaker, og alt startet i barndommen.

LES OGSÅ: Dette var de beste kokebøkene i 2016

Våknet opp til nybakte kaker

- Moren min hadde et bakefirma hjemme som het Trønderpian. Hun var en av de første hjemmebakerne, og jeg husker at Mattilsynet var på besøk for å godkjenne alt. Jeg våknet opp til kakebakst hver morgen, forteller hun.

På kjøkkenet til moren var det alltid varmt for at deigen skulle heve godt.

- Vi lagde mat med kjærlighet. Det var mye enkle kaker, som gjærbakst og eplekake. Jeg lærte basiskunnskapen fra henne, sier Camilla.

LES OGSÅ: Her er Kakekrigen-Tronds beste baketips

Nå er det imidlertid datteren som har tatt over baketronen i familien.

- Jeg begynte for tre år siden da jeg bestilte kake av en hobbybaker, og da tenkte jeg at dette kan jeg fint klare å bake selv.

Camilla har også et åpent Facebook-album der hun legger ut bilder av bakverkene sine.

- Jeg lager det jeg kaller sjarmerende hobbykaker, alt fra Hello Kitty-kaker til dresskaker, men det viktigste for meg er at det smaker godt.

Det var lillebroren hennes som meldte henne på.

Også en annen Camilla fra Trøndelag deltar i bakekonkurransen denne sesongen, Camilla Skjervold fra Stjørdal.

- Hvordan er konkurransen denne uka?

- Jeg er i en ganske kreativ og nytenkende gruppe. I tidligere programmer har jeg sett at ting har rast sammen og deltakerne ikke har klart å levere noe. Men det er ikke tilfelle i vår gruppe. Vi snakker godt sammen og er en fin gjeng. Men vi er ikke på konditornivå, det er viktigst at det er artig.

Å ha kamera som fulgte henne, taklet hun greit:

- For meg var dette en jobb jeg skulle gjøre, og jeg var i et profesjonelt gir. Det er ingen vits i å bryte sammen, sier Holtet.

Så langt har hun gått videre i konkurransen. Hver uke stiller fem ny deltakere. En ukevinner står igjen til slutt, og disse møtes igjen til semifinaler.

Slik pyntet Kakekrigen-vinner Trond Vardehaug hjemmet sitt til jul.

Prøver lykken i London

24-åringen, som til daglig er legesekretær på et legesenter i Trondheim, har et halvt års permisjon og er nå i London for å prøve seg som legesekretær der en periode.

- Jeg liker å pushe grensene og utfordre meg selv. Sjansene for å få jobb er gode. Jeg er også veldig interessert i musikk, og skriver poptekster. Jeg er her også for å utforske den delen, sier Holtet.

Kakeglad? Sjekk denne oppskriften på porsjons-pavlova.