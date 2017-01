Bøtelagt for å kjøre med nediset bilrute

Saken oppdateres.

En politipatrulje la merke til bilen på Omkjøringsveien i Trondheim klokken 05.44. Han ble etter kort tid stoppet på Ranheim.

- Han kjørte på E6 uten tilstrekkelig utsyn, og fikk et forenklet forelegg på 2550, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Dette er andre gang på kort tid at politiet i Sør-Trøndelag reagerer mot sjåfører som ikke har skrapet rutene godt nok.

Torsdag ettermiddag mistet en mann i Røros førerkortet etter at han knapt så ut av fronruta da han kjørte.

- Forskjellen på de to går ut på graden av hvor mye utsyn de hadde. Vi ber folk bruke et lite minutt ekstra på å skrape. Da sparer man betydelig med penger og sørger for trafikksikkerheten, sier Tiller.