Fotgjenger raste mot syklist på gangstien

Det var i midten av juni i fjor at mannen gikk langs gangstien ved Strindveien i Trondheim. Den fornærmede kvinnen kom syklende i motsatt retning, står det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Den tiltalte mannen forklarte i retten at han fikk øye på syklisten et godt stykke før de møttes. Han ble sint på fornærmede fordi han mente hun burde bruke sykkelveien i stedet for gangstien.

Holdt ut armen

En stund før de passerte hverandre pekte tiltalte mot sykkelveien og ropte «bruk sykkelveien», eller lignende. Fornærmede forsøkte å passere tiltalte på kanten av gangveien, mot sykkelfeltet, ifølge dommen.

Retten mener det er bevist at tiltalte holdt ut den ene armen med vilje slik at armen traff syklisten eller sykkelen hennes. Dommerne mener i tillegg at mannen gjorde dette for å hindre at hun syklet på gangveien.

Skadd syklist

Syklisten veltet og ble liggende i sykkelfeltet. Hun fikk skrubbsår på hånda, albue og kne. Hun fikk også en skade i tommelen. Syklisten fortalte i retten at hun opplevde hendelsen som traumatisk.

Den tiltalte mannen nektet straffskyld og forklarte at fornærmede syklet inn i hånden hans mens han pekte.

Bot

Retten trodde ikke på hans forklaring, og fant det bevist utover enhver rimelig tvil at han hadde holdt ut armen. Mannen ble derfor dømt til å betale en bot på 12 000 kroner, samt saksomkostninger på 1000 kroner.