Saken oppdateres.

Politiet i Nordmøre og Romsdal politidistrikt melder på Twitter at to personbiler har kollidert på Hendset i Halsa. Det er en person i hver bil, og en av de involverte klager over smerter i foten.

Nødetater er på vei til stedet.

Åtte personer var tidligere i dag involvert i en trafikkulykke som også inntraff på E39 , sør for Engen.