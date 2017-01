Innsatt i Trondheim fengsel gikk til angrep med krykke

Saken oppdateres.

Det var like før jul en innsatt ved Trondheim fengsel ble slått av en annen innsatt (27) med en krykke, slik at han ble påført et kutt i leppen som måtte sys. Den fornærmede fikk også skader på tre tenner.

Politiet opprettet sak og siktet den 27 år gamle mannen for grov kroppsskade forøvd med særlig farlig redskap. 27-åringen erkjente straffskyld for volden, og saken endte derfor som tilståelsessak i Sør-Trøndelag tingrett 9. januar. Mannen avga han en uforbeholden tilståelse i retten, ifølge dommen.

Ny fengselsstraff

- Foranledningen til episoden i fengselet kjenner vi ikke, men det var en viss diskusjon mellom de to i forkant av hendelsen, sier politifullmektig Hanne Sivertsen Berg ved Trøndelag politidistrikt.

Sør-Trøndelag tingrett dømmer mannen til fem måneders fengsel for voldsutøvelsen. Da er strafferabatten for tilståelsen trukket fra.

Ifølge dommen er den siktede 27-åringen dømt for en rekke forhold tidligere, men sonet på tidspunktet for voldsutøvelsen en straff på sju måneders fengsel for brudd straffelovens 147d - den såkalte terrorparagrafen.

Da straffesaken mot 27-åringen og to andre medtiltalte startet i Oslo tingrett i forbindelse med denne tiltalen, var det første gang en norske domstol skulle tatt stilling i en sak som gjelder forbudet mot å delta i og støtte en terrororganisasjon. Høyesterett avsa endelig dom i sommer.

Bror drept

27-åringen ble dømt for å ha forsøkt å sende stridsbekledning, klær og utstyr til en bror som senere ble drept i Syria våren 2014. De to andre ble dømt for å ha kjempet med våpen for IS i Syria, ifølge NTB.

Mannen ble løslatt fra Trondheim fengsel på torsdag. Da var denne dommen ferdigsonet. Han må imidlertid belage seg på en ny soning ganske snart, som følge krykkevolden.

