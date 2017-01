Søket etter savnet kvinne er avsluttet

Saken oppdateres.

En leteasjon ble satt igang etter at politiet klokken 02.30 natt til lørdag fikk melding om at en kvinne i 60-årene var forsvunnet fra Hospitalsløkkan. Både Røde Kors, brannvesenet, redninghunder og et Sea King-helikopter bisto i leteaksjonen etter kvinnen.

Operasjonleder Kirsten Bergstrøm ved Sør-Trøndelag politidistrikt bekrefter at leteaksjonen ble avsluttet cirka klokken 14 lørdag.

Søket etter kvinnen pågikk hele lørdag hovedsakelig i området Hospitalsløkkan, Skansen, Ila i Trondheim. Helikopter ble satt inn fra formiddagen.