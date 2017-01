Derfor hopper de i vannet midtvinters

Saken oppdateres.

- Enkelte tar det bra, mens andre blir helt desorienterte og mister kontrollen. Men de fleste synes dette er en god erfaring å ta med seg videre, sier Kay-Arne Olsen i Trondheim og omegn fiskeadministrasjon(Tofa).

Sammen med Trondheim jeger- og fiskeforbund hadde de søndag et arrangement på Baklidammen hvor de som ønsket kunne få oppleve hvordan det føles å gå gjennom isen.

Kontrollerte former

- Oss som har vært gjennom isen noen ganger vet at det er endel som skjer i kroppen når en havner i isvann med klær og utstyr på. Da er det greit å få prøvd det i kontrollerte former først, både for isfiskere, skøyteløpere og andre som ferdes på isen.

Ti personer dukket opp for å kjenne hvordan det er å oppleve isvannet, blant dem noen utvekslingsstudenter.

- En av dem var fra Mexico, og han hadde bare såvidt opplevd snø og kulde før. Da blir det noen morsomme reaksjoner som vi har ledd godt av hele dagen. De hadde nok mer testikler enn vet den gjengen der, ler Olsen.

Men selv om det var noen komiske ansiktsuttrykk blant de som prøvde å hoppe i vannet er dette alvor.

- Det er ikke mange minuttene en har på seg om det er kaldt ute. Jeg har selv vært gjennom isen flere ganger, men har vært heldig og hatt kort vei til bilen. Skrekken er å gå gjennom når en er langt fra hjelp.

Snøbad

Og hva er det mest naturlige å gjøre når en kommer ut av isbadet, fullt påkledd, midtvinters? Rulle seg i snøen.

- Det ser kanskje komisk ut, men det gir et lag med isolasjon slik at klærne ikke fryser. Noen rullet i snøen og løp rett til lavvoen for å varme seg og skifte til tørre klær, mens andre ønsket å prøve mer realistiske forhold. De hadde tørre klær i sekken og skiftet på isen, forteller Olsen.

Med seg hadde arrangørene alt av førstehjelpsutstyr, hjertestarter inkludert. Til sammen har de brukt flere timer på å gjøre det klart.

- Vi var oppover fredag og brukte flere timer på å lage hullet. Da vi kom opp i dag måtte vi bruke noen timer på å måke unna snø. Men når så mange dukker opp er det verdt tiden.