Dette er den nye byrunden

Saken oppdateres.

Søndag åpner den nye merka turstien rundt Midtbyen. Stien er 6,7 kilometer lang og tar 2,5 timer å gå.

Trondhjems Turistforening står bak den nye turløypa sammen med Trondheim kommune.

LES OGSÅ: Nå skal gode turruter i Trondheim merkes

Langs fjord og elv

Midtbyrunen går rundt hele bykjernen i Trondheim, langs sjøen og med flere krysninger av Nidelva.

Starten kan være på Solsiden, Bakklandet, Solsiden, Skansen eller andre steder langs løypa som går over Bakklandet, gjennom «Lykkens portal», Marinen, over gangbrua til Øya og tilbake igjen over Nidelva ved Ila kirke. Deretter går løypa forbi Skansen forbi Sjøbadet til Brattøra og over jernbanen til Solsiden.

LES OGSÅ: Politikerne bør lytte til Reitan selv om ikke alt er like klokt

Det blir flere turer

På åpningsdagen søndag starter det hele med guiding og moro fra Solsiden og parken ved Dokkhuset kl 12.

Dette er den første av flere planlagte merka turstier i Trondheim, skriver Trondhjems turistforening på sine nettsider. De andre ligger i nærheten av boområder og skal merkes fortløpende.

LES OGSÅ: Reitan la fram sin visjon for Midtbyen