Hvit snøidyll regner bort i løpet av uka

Saken oppdateres.

Fire gutter, fire akebrett og en ganske så bratt bakke. Med et par selvlagde hopp selvsagt.

- Idag har vi både vært på ski og skøyter, og nå på kvelden ble det en tur med akebrettene, sier Klaus Koberstein som er far til Christiano (10) og Rafael (11). Søndagen ble utfartsdag for familien, som for så mange andre.

Forsvinner av seg selv

Denne helga har mange brukt til å leke og baske i snø, og til å måke unna store mengder av hvit snø. Kanskje burde vi latt snøskuffa ligge og heller gjort som Øystein Sunde synger i Snøfreser'n:

«Må'kke finne på å måke snø.

For den smelter av seg sjæl når våren kommer.»

Det er bare det at du trenger ikke vente til våren. Allerede tirsdag kommer mildvær og regn, og dermed forsvinner mye av snøen av seg selv.

- Åh, så dumt. Da er jeg i alle fall glad for at vi kom oss ut i dag, sier Klaus Koberstein, mens guttene i akebakken ikke har tid til å prate med Adresseavisen. All den herlige hvite snøen må nytes mens de kan.

Værskifte i vente

Det er Meteorologisk institutt som kommer med de dårlige værnyhetene. Eller, det er i alle fall dårlige nyheter for dem som er glade i snø.

- Snøen ligger hvit over Trøndelag og i dag har vi kost oss med ski og akebrett.

- Så deilig! svarer vakthavende meteorolog Vibeke Thines ved Meteorologisk institutt i Oslo, før hun medgir at hun nok må skuffe de som tror at uka som kommer også blir hvit og med godt skiføre.

Gråværsuke

- Det ser nok ut som den siste kalde dagen blir på mandag, så kommer det en ny dose med varmluft inn fra vest og fra da vil det som kommer av nedbør komme som regn. Mildværet kommer natt til tirsdag, det blir ikke så avskrekkende mengder regn allerede fra tirsdag, men på onsdag og torsdag kommer det enda mer varmluft som nok vil gi mer regn, sier Thines.

- Så det blir ikke mer vinter på en stund?

- Uka starter med en kald mandag, men så blir det mildvær og regn, og med det blir det nok en del trøblete føre når regnet kommer og snøen smelter. Det blir rundt 4–5 varmegrader, men i fjellet er det rundt null grader, så det kan jo være at snøen i fjellet holder seg. Men nei, jeg ser ikke for meg strålende fine vinterdager i uka som kommer, det blir nok en uke med mest gråvær i Trøndelag, sier vakthavende meteorolog Thines.