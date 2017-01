Stiller ut tradisjonelle boliger til alternative familier

Saken oppdateres.

- Biltrafikk var årsaken til at boliger forsvant fra dette området. Nå er det omtrent ikke trafikk igjen, og derfor mener vi at området kan bygges ut på nytt, sier Magnus Nordal Hauken, arkitekturstudent ved NTNU.

Han har sammen med medstudent Simen Bie Malde levert masterprosjektet "Boliger på Bakklandet", hvor de presenterer et forslag til hvordan eventuelle nye boliger bør se ut.

Prosjektet stilles i disse dager ut på Galleri KiT, sammen med andre masteroppgaver fra Fakultet for arkitektur og design.

Innspill til byutvikling

- Vi har vært studenter her i fem år nå, og vi følte for å gi et innspill til hvordan byen kan utvikles. Prosjektet kan sees på som et forslag til byreparasjon, sier Hauken.

- Ved å bygge det slik som vi foreslår, kan man potensielt huse ti nye familier og fem par i området.

Foreløpig har ikke studentene snakket med kommunen, men Hauken sier de vurderer å ta kontakt for å informere om prosjektet.

- Ikke for alle

Selv om både familie og par har vært i målgruppen for prosjektet, innrømmer Hauken at ikke alle tradisjonelle kjernefamilier vil finne boligene praktisk.

- Vi har designet boliger hvor mye av fokuset har vært på fortetting. Det innebærer at man forsøker å få mest ut av et begrenset areal, sier han.

Derfor har bil og privat hage blitt bortprioritert, til fordel for beliggenhet og felles uteareal.

- Det er vel gjerne alternative familier vi ser for oss skal bo her. Dem som verdsetter gangavstand til by og urbane kvaliteter.

Tradisjonelt preg i moderne tid

I tillegg til fortetting har studentene vært opptatt av å fortolke Bakklandets karakter. Dette for å tilpasse designet til den eksisterende bebyggelsen.

- For oss har det vært viktig at boligene bidrar til å tilbakeføre en tradisjon og stil ved Bakklandet som var bra, sier Hauken.

Masterutstillingen varer frem til og med 18. januar. I alt viser 17 master-kandidater frem sine oppgaver. Du kan lese mer om utstillingen og besøkstider her.