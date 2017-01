25 millioner til hovedbygningen

Saken oppdateres.

NTNU er midt i en stor-oppussing av den gamle hovedbygningen. Nå kommer 25 millioner kroner fra staten. Totalt skal oppgraderingen koste 97 millioner kroner.

Stortinget har vedtatt å fordele til sammen 75 millioner kroner til oppgradering av bygninger. Pengene blir likt fordelt på de tre universitetene NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

LES OGSÅ: Politikerne utfordrer NTNUs planer for campus

Går til oppgradering

Totalt skal de tre oppgraderingene koste 335 millioner kroner, iberegnet det universitetene selv legger i prosjektene, skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

For at prosjektet skal få tildelt midler, må det ifølge pressemeldingen oppfylle visse kriterier. Blant annet må det være oppgradering til tidsmessige og funksjonelle arealer for nåværende eller ny bruk.

LES OGSÅ: Endelig inne i nytt bygg

- Det må være av vesentlig betydning for institusjonen, ha en kostnad på minimum 30 millioner kroner, og kunne fullføres uten ytterligere tildeling fra departementet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Summen fra staten må også utløse en minst like stort beløp fra institusjonen.

LES OGSÅ: NTNU ønsker gode ideer til modell for campus