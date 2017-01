Bilfører stakk fra stedet etter påkjørsel - etterlyses av politiet

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag meldte om fotgjengerpåkjørsel på Tiller. Ulykken skjedde i Ivar Lykkes veg like før klokken 11.30, og politi og ambulanse rykket ut til stedet.

Etterlyser fører

Ifølge Adresseavisens fotograf ble veien mellom Stormsenteret og Rema 1000 på Tiller stengt som følge av hendelsen, som skal ha skjedd i fotgjengerovergangen mellom senteret og dagligvarebutikken.

Det var en gutt født i 1999 som ble påkjørt, og han pådro seg lettere skader, opplyser politiet på Twitter.

Føreren som skal ha kjørt på gutten forlot stedet etter ulykken, opplyste politiet. De etterlyste den kvinnelige sjåføren på Twitter klokken 11.48:

«Vi etterlyser en nyere sort BMW 3-serie stasjonsvogn som trolig kjøres av en kvinne med langt lyst hår».

Bilfører var barfot

Vitner til hendelsen på Tiller opplyste til Adresseavisen at bilføreren i en periode oppholdt seg på stedet etter ulykken, men at hun kjørte fra stedet etter å ha fått beskjed om at hun måtte flytte bilen.

Adresseavisen fikk også opplyst at føreren satt barfot da hun kjørte bilen.

- Ja, det kan jeg bekrefte. Hun satt barfot, eller hadde på seg sokker, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt.

Han opplyser videre at politiet nå har skaffet registreringsnummeret på bilen som var involvert.