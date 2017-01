- Skremmende at folk ikke er mer oppmerksomme

Saken oppdateres.

- Vi satt og spiste lunsj da vi så at det begynte å rase fra taket. Vi skvatt litt til og gikk med en gang ut og satte opp skilt. Deretter startet vi jobben med å fjerne is og snø fra taket, forteller Renate Stenvik.

Sammen med sin bror Joakim eier hun bygården Kongens gate 41. Huseierne har selv ansvaret for snøen på taket og fjerning av denne. Joakim åpner loftsvinduene og fjerner is og snø med kost. Renate holder vakt nede på fortauet og ber folk om å trekke godt unna.

- Skremmende

- Jeg synes det er skremmende at folk ikke tar mer hensyn til skiltingen og trekker lenger unna takutstikket. Folk må se opp når det er satt ut skilting om takras, sier Renate.

De følger med så godt de kan på forholdene på taket på bygningen.

- Det har også hendt at vi har vært hjemme, men så kjørt ned til byen bare for å sjekke hvor mye is og snø det er på taket, forteller Joakim.

De kan også få henvendelser fra parkeringsvaktene i byen som også følger med på sine runder. Trondheim parkering har fått delegert myndighet til å håndheve politivedtekten som gjelder snøras fra bygninger:

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.»

- Ble oppmerksom

Rundt omkring i Trondheim er det nå flere gårdeiere som har satt ut sine varslinger.

- Jeg så skiltet som har en veldig synlig farge. Den lysende fargen gjorde at jeg ble oppmerksom. Det er høyt opp til taket her og med regn og tung snø kan det jo bli farlig, sier fotgjenger Anders Bru.

- Kan bli for anonymt

Han tror en del av skiltingen der gårdeierne advarer mot takras kan bli for anonyme.

- Eller de kan bli en del av bybildet ellers med masse skilt og da kanskje ikke ha den effekten varslene burde hatt. Jeg legger ikke merke til alle, men dette her var veldig synlig. Jeg passet på å gå så langt ut på fortauet som mulig - det er jo ikke godt å si hvor langt ut raset kommer, sier Bru.

- Jeg har ikke tenkt så mye over takras. Det er sikkert farlig. Jeg har ikke lagt merke til så mange skilt om takras i byen, men akkurat her tenkte jeg å holde litt til høyre, sier Mai Linh Bjørnstad.

Lurt å gå til siden

- Det er kanskej lurt å gå litt utenom. Vi la merke til skiltet, men tenker ikke så mye på at det kan rase fra takene i byen, sier venninnene Katrine Moe og Tanja Hindrum.

Raser nedenfor snøfangerne

Torbjørn Thoresen i Trondheim Eiendom forteller at de følger med på takene gjennom hele vinteren.

- Akkurat nå har ikke vi noe stort problem med fare for takras. De fleste takene i Trondheim sentrum har snøfangere, men nedenfor disse fangerne er det et lag med is og snø - det er der trøbbelet ligger, sier Thoresen.

