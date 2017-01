19 kjørte for fort

Saken oppdateres.

UP har torsdag hatt fartskontroll i Utleirvegen, skriver politiet på Twitter. De 19 som ble stoppet får et forelegg for å ha kjørt for fort.

Operasjonsleder Bjørn Handegard hos politiet har inntrykk av at det var uvanlig mange som ble stoppet i denne kontrollen som varte i to timer torsdag.

- Det er jo for for mange. 19 for mange, sier han.