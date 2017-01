3D-planetarium åpner til sommerferien

Saken oppdateres.

- Dette er en milepæl både for oss og Trondheim, og det er en stor lettelse å kunne sette spaden i jorda slik at vi kan få åpnet vår 360-graders 3D-kino til sommerferien, sier en fornøyd direktør Arnfinn Stendahl Rokne.

Vitensentret har lenge jobbet med planene om å bygge et multimedieteater med mer enn 60-sitteplasser. Dette blir Norges første 3D-360-planetarium.

Fullfinansiert

Men de har manglet fullfinansiering. Den totale kostnaden er på 17 millioner kroner, og da prosjektet manglet tre millioner kroner vedtok formannskapet å gi 400.000 kroner. De håpte at dette villige gjøre at flere investorer og sponsorer kom på banen.

Dette har nå skjedd. I en pressemelding fra Vitensenteret står det at en rekke firmaer, organisasjoner og offentlige myndigheter har stilt opp for at prosjektet nå kan realiseres.

Åpner til Starmus

- Uten gode hjelpere som ser viktigheten av å jobbe med barn og unge sin realfagsinteresse kunne vi ikke gjort dette. Gjennom nyskapende formidling skal vi sammen spre realfagsglede og inspirere nye generasjoner til begeistring for natur, realfag, forskning, teknologi og innovasjon, sier Rokne.

Målet er å kunne åpne dørene for publikum i forbindelse med Starmus-konferansen som arrangeres fra 18. til 23. juni i år.

- Vi i Vitensenteret ser fram til at dette blir et viktig bidrag for å befeste Trondheims posisjon som teknologihovedstad. Jeg og alle våre ansatte gleder oss til å kunne ønske publikum velkommen til unike opplevelser fra sommeren 2017, sier direktør Rokne.

