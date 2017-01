Hjemmesykepleien knuste akutten

Saken oppdateres.

Det var lite å si på ambisjonene til laget Can`t touch this, hvor spillerne til daglig jobber i hjemmesykepleien på Strinda.

- Vi er ubeseiret flere år på rad. Vi har også vunnet serien, forteller en kamplysten Anne Grete Aune på plass i Trondheim Spektrum torsdag kveld.

Går for gull

Spillerne som alle har orange t-skjorter med spillernavn på ryggen har møtt opp i god tid på forhånd. Det er alvor. Før de varmer opp legges taktikken for kampen. På en av mobilene summer de fengende rytmene fra låta «U Can't Touch This» med rapperen MC Hammer. Det er han som er inspirasjonskilden til gjengen fra Strinda.

- Vi startet for fire år siden. Da tapte vi stort sett alt, men så organiserte vi oss bedre. Fikk faste treningstider en gang i uka. I tillegg fikk vi en trener, forteller Anne Grete Aune.

Nå er laget ubeseira to år på rad, og målet for Idrettsfestivalen i år er det samme som i fjor: Gull!

- Vi har et godt sosialt miljø på laget, og de er stolte av oss på jobb, sier Aune, som avslører at det er go’fot-teorien som er deres vinnerformel.

- Vi gjør det vi er best til. Dessuten har vi et godt samarbeid både på laget og arbeidsplassen.

Kjærlig innsats

Litt senere dukker Kjærlige Akutte Døgnfluer opp. De jobber på kommunal akutt døgnenhet på Øya helsehus. De er ikledd lysegrønne T-skjorter for anledningen. Her sitter latteren løst. Dette er lagets aller første kamp.

- Vi har aldri trent. Ideen om å melde seg på Idrettsfestivalen kom under lunsjen en dag, og da landet vi raskt på kanonball, forteller Monika Krutvik.

På spørsmål om hva taktikken er, kommer svaret raskt:

- Vi gjør bare det samme som vi gjør på jobb: Vi står på! Biter tennene sammen.

Om sjansene for seier i turneringen er ambisjonene på bunnivå:

- Vi går for å vinne banketten. Det viktigste er at vi har det gøy.

Utklassing

Det blåses i fløyta, og den 18 minutter lange kampen er i gang.

Etter tre minutter er første omgang over. Kjærlige Akutte Døgnfluer sliter med å kaste lange baller, de treffer ikke motstanderen og de ble truffet raskt av Can`t touch this. Kampen endte 6 - null.

Men det var ingen tårer å spore hos taperne.

- Vi ble i hvert fall slitne, og vi tapte med stil, var kommentaren.

Ifølge arrangøren er Idrettsfestivalen, i tillegg til å være Norges største og desidert beste turnering, også en gedigen samling av sosiale og aktive mennesker, som vet at kombinasjonen fysisk aktivitet og sosial morro er uslåelig.

Festivalen har et aktivitetstilbud som er tilpasset alle, med alt fra leik til tøffe konkurranser.

Søndag er det hele over, mens festen som mange ser frem til er på lørdag. Da feirer 2000 deltakere på Clarion Hotel på Brattøra.