Notoriske innbruddstyver tatt igjen - nå kan mennene bli dømt til behandling

- Vi antar at vi vil se en merkbar nedgang i tyverier fra bedrifter i Trondheim nå når disse to er i varetekt og etter hvert vil kunne bli dømt, sier Mona Gikling, teamleder for vinning og trafikk ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Politiet i Trondheim fortalte i fjor sommer at de følte seg maktesløse i kampen mot Trøndelags mest notoriske innbruddstyver. Fire strafferettslige utilregnelige menn, som inntil da sto bak nærmere 2000 lovbrudd i Trondheim , kunne på tidspunktet ikke tiltales eller dømmes til behandling. Dette fordi forholdene de hadde begått ikke var alvorlige nok.

Kan få den første dommen i landet

Fra og med. 1. oktober fikk imidlertid politiet muligheten til å sette en stopper for disse svært aktive gjengangerne ved å bruke strafferettslige særreaksjoner. Den nye loven - straffelovens paragraf 62 - er ment å kunne brukes i forbindelse med personer som er strafferettslige utilregnelige, men som begår «gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art».

Etter lovendringen skal to av de fire mennene (44 og 39 år) ha fortsatt sin kriminelle aktivitet, og nå er det nok for politiet. Begge ble nylig pågrepet og varetektsfengslet i fire uker. Påtalemyndighetens mål er å få dem dømt til behandling. Det er allerede berammet en todagers straffesak mot 44-åringen i mars.

- Vi er kjent med at et annet politidistrikt også er i gang med en lignende sak etter lovendringen, men der er det ikke berammet hovedforhandling ennå. Den siktede i Trondheim vil dermed etter all sannsynlighet bli den første som møter i retten tiltalt etter den nye lovparagrafen, sier politiadvokat Erlend Hjulstad Nilsen ved Trøndelag politidistrikt.

Har registrert 314 saker

Politiadvokaten har foretatt en opptelling av straffesakene politiet har registrert på de to kriminelle fra 1. januar 2015 og frem til lovendringen i oktober. Han endte med totalt 314 saker hvor de to har status som mistenkt eller siktet. I all hovedsak er det snakk om tyverier fra bedrifter i Trondheim.

- Vi må sette en stopper for disse to. En ting er ressursene de legger beslag på hos oss i politiet, men innbruddene påfører også næringslivet kostnader og tap. Når vi har fått muligheten til å stoppe kriminaliteten gjennom lovendringen, må vi bruke den, sier Hjulstad Nilsen.

I kommende straffesaker mot denne gruppen kriminelle, må påtalemyndigheten føre bevis for at det er begått lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art etter 1. oktober. Men når domstolen skal vurdere behovet for en særreaksjon, vil også historikken før lovendringen stå sentralt. 39-åringen er siktet for 17 straffbare forhold siden 1. oktober, mens 44-åringen er siktet 21 forhold - de siste fra desember og januar. For å overbevise retten om at det er en særlig nærliggende gjentagelsesfare for at 44-åringen vil begå ny kriminalitet, planlegger statsadvokat Per Morten Schjetne, i tillegg til en tiltale, å presentere forhold som 44-åringen skal ha begått før lovendringen, i en hjelpesiktelse.

Det er også et krav om at andre mindre inngripende tiltak har vært prøvd før man kan dømmes til behandling etter straffelovens paragraf 62. Det mener Schjetne er gjort for 44-åringens del, opplyser han til Adresseavisen. Skulle mannen bli dømt til behandling, kan han bli innlagt på institusjon i lengre tid.

- En dom på tvungen psykisk helsevern etter den nye loven opphører senest etter tre år, men den dømte kan begjære opphør av dommen seks måneder etter avgjørelsen. Da må saken prøves i retten igjen, forklarer Schjetne.

- Jeg er rusavhengig

De to siktede tilbringer ikke varetektsperioden i fengsel, men er plassert St. Olavs Hospital, avdeling Østmarka. Lovendringen sikret også at domstolene som alternativ til fengsling kan avgjøre at en siktet blir innlagt ved en institusjon, dersom vedkommende antas å være strafferettslig utilregnelig. Dette kan nå skje uten samtykke fra at institusjonen i motsetning til tidligere.

Adresseavisen intervjuet den siktede 44-åringen i fjor sommer . Han hadde da følgende forklaring på den kriminelle virksomheten sin:

- Jeg stjeler for å få råd til stoff. Så enkelt er det. Jeg er rusavhengig, og det må finansieres, forklarte han.

Han hadde i tillegg denne kommentaren til lovendringen som på dette tidspunktet var på trappene.

- Hvis jeg skal dømmes til straff, så må det legges til rette for mine behov. Det er sikkerhetsnivået som avgjør hva som er best. Å bli isolert er det verste for meg.

Advokat Torfinn Svanem, som forsvarer den siktede, anket Sør-Trøndelag tingretts varetektsfengsling av klienten til Frostating lagmannsrett. Anken ble imidlertid forkastet i forrige uke.

- På vegne av min klient mener jeg at vilkårene for å avsi en dom på tvungen psykisk helsevern er så streng i lovens forarbeider at denne saken faller utenfor kjerneområdet. Dette på grunn av intensiteten, omfanget og arten av forholdene han er siktet for. Vi avventer nå statsadvokatens beslutning om tiltale, sier Svanem.

Adresseavisen har ikke lyktes å komme i kontakt med forsvareren til den siktede 39-åringen.