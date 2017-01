Bråstopp for skiløper Jørn i Bymarka - møtte strødd vei

Saken oppdateres.

- Jeg kom ned fra Frøset og skulle over til Granåsen på skøyteski i relativt stor fart. Det var litt nysnø i marka. Jeg fulgte løypa som er merket på skisporet.no . Plutselig kom jeg ut på en gruslagt vei. Jeg falt og det gikk kast i kast bortover. Det var bare flaks at jeg ikke slo meg i hjel, sier Jørn Sandvik.

- Blåmerker og ødelagte ski

Han sier han kom fra det med blåmerker og ødelagte skøyteski. Veien Sandvik snakker om er traktorveien som går fra Shell Granåsen og opp til demningen ved Leirsjøen.

Dette skjedde ifølge Sandvik torsdag kveld i 22-tiden. Sandvik hadde gått fra Granåsen, opp til Rønningen rundt Skjellbreia, videre til Frøset og skulle over til Granåsen.

- Unødvendig å strø

- Jeg gikk med hodelykt. Det er koselig på sånne kveldsturer. Jeg bruker Bymarka mye både sommer og vinter, og går om lag 100 mil i året på ski i marka. I barmarksesongen sykler jeg rundt 250 mil i Bymarka, forteller Sandvik.

- Det er jo en vei som ikke er åpen for allminnelig ferdsel og vel bare bare kommunens folk som benytter den for å drifte anlegget ved Leirsjøen, sier Sandvik.

Ber folk være oppmerksomme

Heidi Arnesen, som er planlegger innen idrett, park og skog i Trondheim kommune, sier de ikke har behandlet denne konkrete henvendelsen, men at all ferdsel i marka skal skje hensynsfullt og med varsomhet. Kommunen ikke kan gjøre stort annet enn å be folk være oppmerksomme når de ferdes ute i skiløypene.

- Det kunne jo stått et barn i veien og da må skiløperne være i stand til å stoppe på kort varsel. Vi har mange slike veier i Bymarka og man må regne med at det ikke alltid er snø på disse veiene hele vinteren, sier Arnesen.

Merker der det er mest trafikk

- Burde det vært merket der det er kryssende vei?

- Vi kan skilte, men har ikke mulighet til å følge opp alle veiene med merking. Vi har skilting på veier der det er mye trafikk. Vi må ellers oppfordre folk til å se på skisporet.no . Der er veiene med på kartet, og da må folk være oppmerksomme der. De må også være obs på at våre løypemaskiner kan være ute i sporet. Generelt når du er ute og går på ski må du følge med og være i stand til å stanse på kort varsel, sier Arnesen.

- Det er beklagelig dersom denne mannen fikk ødelagt skiene sine. På det aktuelle stedet her går det en driftsvei og den må være åpen inn til høydebassenget ved Leirsjøen. Veien inn til Frøset inngår også som en del av de vinterbrøyta turveiene i marka som er et annet populært tilbud for byens befolkning, sier Arnesen.

