280 marsjerte i Trondheims gater

Saken oppdateres.

- Jeg er her i dag i solidaritet med alle som blir undertrykket. Jeg står her for rettferdighet, sier April Maja Almaas, amerikansk prest bosatt i Trondheim.

Hun var en av kvinnene som holdt appell under «womens march» i duskregnet utenfor Trondheim Torg lørdag ettermiddag. Almaas trakk linjer til den første kvinnemarsjen for stemmerett i Washington i 1913 og den historiske talen til Martin Luther King under en marsj mot rasisme 50 år senere.

- Nå sier vi at retorikken som ble brukt i valgkampen er uakseptabel. Mange er blitt diskriminert, og det er ikke greit, sier Almaas.

Initiativtaker i Trondheim, Amanda Fayant, understreker at marsjen ikke er en anti-Trump-demonstrasjon, men et fredelig arrangement for grunnleggende rettigheter.

På hodet hadde hun, som mange andre av de fremmøtte, en rosa strikkelue med ører, kjent fra det amerikanske «pussyhat project». Luene er inspirert av Trumps uttalelse «grab'em by the pussy».

LES OGSÅ: President Trump viser verden knyttneven

Marsj for likestilling

Det var ventet mer enn 2,2 millioner deltakere på «womens march» over hele verden. I Oslo meldte NTB om cirka 2 000 oppmøtte. Adresseavisens utsendte kunne telle cirka 280 deltakere i marsjen i Trondheim, som gikk fra Torget, ned mot Dronningens gate og videre opp Nordre gate lørdag ettermiddag.

Gjennomgående i talene på Torget var at samhold over hele verden kan føre til økt likestilling.

- Særlig for minoriteter og lesbiske. Alt som skjer i USA påvirker hele verden, påpekte professor Sabrina Ramat i sin appell.

Jaya Thomlison, som blant annet har vært med å stifte Digs i Trondheim, synes arrangementet var viktig for å vise verden at Norge bryr seg.

- Summen av våre handlinger kan endre samfunnet. Nå er det viktig at vi står sammen, sier Thomilson.

NTNU-forsker Catherine Taylor-Nordgård tok utgangspunkt i universitetets slagord «kunnskap for en bedre verden», og understreket viktigheten av forskning på de store utfordringene som helse og likestilling.

Se bildene fra innvielsen av Trump her.

Misfornøyde kvinner

Én av de marsjerende var Erika Ofstad. Hun er bosatt i Trondheim, men er oppvokst i USA.

- Jeg er veldig misfornøyd med utviklingen i USA, særlig når det gjelder kvinners rettigheter, svarer hun på spørsmålet om hvorfor hun møtte opp til «womens march».

Thea Harnes André er enig med Ofstad, og sier hun særlig møtte opp i solidaritet for Planned parenthood. En amerikansk organisasjon som jobber for å gi mennesker et godt helsevesen og informasjon om blant annet kjønnssykdommer. Internasjonale medier kunne denne uken rapportere at Trump planlegger å avvikle støtten til organisasjonen.

- Jeg føler rettigheter, som lenge har vært grunnleggende, nå er truet, sier André.