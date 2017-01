Er dette årets første?

Saken oppdateres.

En mild start på året har fått hestehoven til å spire allerede i januar. Det er denne hestehoven, som ble funnet på Charlottenlund på lørdag, et bevis på.

En enslig hestehov

Stensaas gikk en lang tur med kona Magni Rimolsrønning på lørdag.

- Blant annet gikk vi hele Ladestien. Men dette var den eneste hestehoven vi så, forteller Stensaas.

Han synes det var et uvanlig syn så tidlig på året, og dokumenterte derfor funnet med mobilen. Hestehoven sto alene langs en gangvei ved E6, ikke langt unna Ikea på Leangen.

Vil være førstemann

Hestehoven har utviklet en strategi for å være først ute når snøen forsvinner. Dette er for å være alene om oppmerksomheten fra de pollinerende insektene, skriver forskning.no . Vanligvis er den å finne i mars og april, men i perioder med lite snø er det ikke uvanlig at den kan dukke opp allerede i januar.

Hestehoven trives best i jord som er fuktig og leirholdig. Opprinnelig vokste den trolig langs bekker og elver, men på grunn av menneskelig aktivitet kan den nå bli funnet på nye steder. For eksempel i grøfter, ved veier og åkre, skriver forskning.no .

Uvanlig varmt

Selv om den gule blomsten meldte tidlig ankomst i Trondheim i år, er funnet ingen rekord. Adresseavisen har tidligere rapportert om funn av hestehov allerede i desember for tre år siden.

Men at januar er blitt en mild måned kan ikke betviles. Tidligere denne uken var det varmere i Trondheim enn i Barcelona . Hvis prognosene stemmer vil mildværet i Trøndelag fortsette resten av januar. Det ventes plussgrader også om natten.

LES OGSÅ: Varsler plussgrader i Trøndelag resten av januar

Et så langvarig mildvær i andre halvdel av januar er meget uvanlig. Det kan bli første gang siden 1989 at det har vært målt plussgrader hver dag fra 15. til 31. januar, melder Torsten Hansen .

