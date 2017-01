Etterforsker hærverk i Klostergata

Saken oppdateres.

Politiet meldte i en twittermelding klokken 10.31 søndag morgen om at de undersøker melding om skadeverk og ruteknusing i området Samfundet og Singsaker.

- Vi fikk en melding om knuste ruter i et hus i Klostergata klokken 09.18. En patrulje dro ut for å undersøke det og de fant en knust rute i et hus som er under oppussing. Litt senere fant de to knuste busskur. Det er også knust ruter i en bil på Singsaker som kanskje kan ses i sammeheng med det andre skadeverket, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved politiets operasjonssentral i Sør-Trøndelag.

Politiet har nå avsluttet sine undersøkelser på stedene.

- Det er opprettet en sak på dette. Jeg vet faktisk ikke om patruljen som dro ut har funnet spor på stedet, sier Hollingen.

Operasjonslederen sier politiet ikke har opplysninger om når skadeverket kan ha skjedd, men at de antar at det har skjedd i løpet av natten.

- Vi har kontaktet bileieren slik at han kan sikre bilen, sier Hollingen.

Politiet tar gjerne mot tips i saken.