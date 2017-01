Saken oppdateres.

Adresseavisen fortalte søndag om en person som sovnet i dusjen og vekket naboen med oversvømmelse .

Politiet antydet i en melding på Twitter at beruselse kan være årsaken til oversvømmelsen.

Etter en samtale med patruljen er det enighet om at mannen enten må slutte og dusje etter å ha vært på byen, eller å drikke mindre. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) 22. januar 2017

- Skjer titt og ofte

- Å sovne i dusjen etter fest er en klassiker, det skjer titt og ofte, sier Sigmund Clementz som er kommunikasjonsrådgiver i If skadeforsikring. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

- Det som gjerne skjer er at de kommer hjem fra byen og dusjer. Det er deilig varmt vann, og de blir døsige av vanndamp i kombinasjon med alkoholen. Så siger de ned og sovner og tetter sluken med baken, sier Clementz.

- Skjer gjerne på hoteller

- Dette er ikke et ukjent fenomen, men det skjer kanskje mest på hoteller, sier Olav Lien i rørleggerbedriften Haralds VVS.

Han husker en gang da han ble tilkalt etter en hendelse på et av byens hoteller.

- Det var et par som hadde leid seg en suite med et stort badekar, og der hadde det vært aktivitet. Da vi kom var det fryktelig mye vann over alt. Paret var fortsatt på rommet, jeg tror de fikk beskjed om å legge seg, sier Lien.

Ifølge Lien er det lite rørleggere kan gjøre i slike situasjoner, han mener folk heller må ta kontakt med skadesaneringsfirma.

- Et par ganger i året

Midt-Norge Skadeservice AS rykker ut med "førstehjelp" ved vannskader. De har også vært borti hendelser der folk har sovnet i dusjen og tettet sluken.

- Dette er vi borti et par ganger i året. Vår oppgave er å kartlegge det som er skadet. Vi river det som er nødvendig og tørker det som står igjen, sier Andreas Vevle som er daglig leder i Midt-Norge Skadeservice AS.

Kan bli kostbart

En gjennomsnittlig vannskade ligger på rundt 50 000 kroner, ifølge Clementz i If. Er det snakk om full oversvømmelse i en kjeller er det imidlertid ikke uvanlig med kostnader opp mot en halv million kroner.

- Forsikringsselskapet må vurdere om det er grovt uaktsomt eller ikke å sovne i dusjen når man har drukket. Dette er en vurdering som gjøres fra sak til sak. Hvis det er grovt uaktsomt kan man måtte betale en større eller mindre del av regninga selv, sier Clementz.