Her er de ti av de billigste eneboligene i trondheimsområdet nå

«Draksten - Pen enebolig i naturskjønne omgivelser - Solrik beliggenhet ca 3 mil sydøst for Trondheim.» Denne eneboligen har en prisantydning på 2 590 000 kroner, og kan være den du er ute etter om pris er det aller viktigste. Det er nemlig den eneboligen i Trondheim som har den laveste prisantydningen på finn.no akkurat nå.

Draksten ligger i Selbu kommune, men har postnummer til Trondheim og er derfor tatt med her.

Dette er tre millioner kroner under snittprisen på boliger som Eiendomsmegler1 har solgt så langt i løpet av 2017.

- Vi har solgt cirka 20 eneboliger så langt i januar. Prisspranget på disse er stort: 3,5 for den rimeligste, og 10,5 for den dyreste. Snittprisen ligger på 5,6 millioner kroner, sier Eirik Jacobsen som er salgsdirektør i EiendomsMegler1.

- Underernært på familieboliger

Han sier publikum har vært noe underernært på familieboliger, men at det nå er lagt ut en del eneboliger for salg på starten av året.

- Det er mange som sitter med en oppfatning av at det er best å vente til våren med å selge bolig, men vi ser at det er like stor etterspørsel i januar, sier Jacobsen.

Tror på prisvekst

Prisveksten fra i høst ser ut til å fortsette.

- Vi har ikke noe tall på det ennå, men det vil overraske meg dersom ikke prisene fortsetter å stige nå i januar. Etterspørselen nå er større enn tilbudet, sier Jacobsen.

Folk på flyttefot

Han forteller at det aldri er solgt så mange nyboligprosjekt i Trondheim som det er gjort den siste tiden. Mye av dette blir innflyttingsklart i løpet av 2017, og de som skal flytte inn kommer stort sett fra eneboliger.

- Hvor stor er etterspørselen etter eneboliger nært Trondheim sentrum?

- Selv om mange kan tenke seg å bo så nært sentrum som mulig, velger flere å flytte ut fra bykjernen, til steder som Malvik, Buvik, Klæbu og Stjørdal. Folk ønsker gjerne en hageflekk og da begynner det å bli mer spørsmål om hvor mye det koster, sier Jacobsen.

Når han ser ett år tilbake i tid ser han at det totalt for alle meglerne ble solgt 40 eneboliger.

- I januar i år har vi solgt 20 bare hos oss, sier Jacobsen.