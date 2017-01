Lang kø etter sammenstøt i Ila

Saken oppdateres.

Flere vitner opplyste til adressa.no at det hadde oppstått kø som følge av et sammenstøt mellom to personbiler ved rundkjøringen ved Steinbergtunnelen i Ila mandag morgen. Ifølge trafikanter var det spesielt i Byåsveien at det var mye kø.

Ifølge politiet var det ingen personskade, men en del trafikktrøbbel. Ene bilen var ikke kjørbar og måtte taues bort.

- Det ble ikke opprettet noe sak og det var minimale materielle skader, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Klokka 08.43 opplyser politiet at veien er åpen etter opprydding. Det meldes fremdeles om en god del kø nedover fra Byåsen.

