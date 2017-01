Opptil 100 lastebiler passerer hver time

Saken oppdateres.

- Det går ikke an å sitte på verandaen og ta en telefonsamtale eller en kaffe i finværet. Vi blir jaget inn, sier Aud Reberg.

Hun er nabo til Utleirveien hvor det daglig kjører mange lastebiler på vei til og fra forskjellige massedeponier. Hun forteller at lastebiltrafikken har pågått siden i fjor sommer.

- Antallet varierer, men det er talt opptil 100 lastebiler i timen, sier Reberg.

Vurderer å flytte

Aud og mannen hennes har bodd i leiligheten sin i Lillian Byes vei i ni år. Nå vurderer de å flytte hvis det ikke skjer noe med lastebiltrafikken.

- Jeg har ikke lyst til å flytte herfra, men disse lastebilene klarer jeg ikke. Det er allerede folk som har flyttet på grunn av dette. Jeg synes det må gå an å gjøre noe med det, sier Reberg.

- Hva mener du bør skje?

- Jeg håper de stenger depotene, og legger dem utenfor byen i stedet. Eller at kjøringa blir tidsbegrenset. I dag kjører lastebilene hele arbeidsdagen fra klokken 07.00 til 15.00.

Har klaget

Aud og mannen hennes har engasjert seg sterkt mot lastebiltrafikken, og blant annet vært i kontakt med Trondheim kommune og Statens vegvesen.

I en e-post skriver Statens vegvesen at de har forståelse for at det innebærer klare ulemper å ha veien som nær nabo, men at støynivået i området ikke er høyt nok til at det må settes inn støyreduserende tiltak.

Reberg er slett ikke fornøyd med dette.

- Jeg synes svaret er elendig. Hvis de ikke kan gjøre noe med dette, burde de ha tipset meg om hva jeg kan gjøre, sier hun.

- Skal mye til

Det er trondheimspolitikerne som bestemmer hvor i kommunen det skal kunne etableres massedeponi, gjennom reguleringspaner.

- Det er en rekke massedeponier under oppseiling i Trondheim og nabokommunene på grunn av mye byggeaktivitet, sier kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim, Geir Waage.

Han påpeker at alle massedeponier er midlertidig, fordi de fyller seg opp. Han mener det skal mye svært til at politikerne inndrar eksisterende tillatelser til å drive massedeponi.

- Det skal mye til at vi griper inn overfor drivere av massedeponi. De har tillatelser til å drive og det er snakk om arbeidsplasser, sier Waage.