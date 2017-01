Turister stengte Strindheimtunnelen

Saken oppdateres.

Vegtrafikksentralen oppdaget de to fotgjengerne i østgående løp i Strindheimtunnelen og varslet politiet klokka 09.10.

Klokka 09.30 er tunnelløpet igjen åpnet for trafikk, opplyser Vegtrafikksentralen. Det var to turister som hadde forvillet seg inn i tunnelen. Disse er nå «geleidet til bedre plass for vandring» melder politiet på Twitter.

- Vi oppdaget turistene på vei inn i tunnelen fra Nyhavna-siden. De gikk på høyre side og vi valgte derfor å stenge det nærmeste veifeltet, men lot bilistene passere i venstrefeltet, forklarer trafikkoperatør Mohammed Amiri ved Vegtrafikksentralen.

To turister på "villspor" inne i tunnelen. Geleidet til bedre plass for vandring. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) 23. januar 2017

