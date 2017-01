«Sees i Paris», spøkte de - Så vant Norge VM-kvartfinalen

Saken oppdateres.

En svær gjeng var samlet i Charlottenlundhallen i Trondheim for å overvære tirsdagens kvartfinale mellom Norge og Ungarn i håndball-VM på storskjerm. Blant de oppmøtte satt en meget spent mor.

- Det er litt uvirkelig, særlig siden de gjorde det så dårlig i kampene før mesterskapet, sier Monica Napsøy Sagosen.

Hun fikk se sønnen Sander herje med Ungarn utover tirsdagskvelden, i en kamp Norge til slutt vant 31-28 . Nå er landslaget klare for en historisk VM-semifinale i Frankrikes hovedstad.

- «Sees i Paris», spøkte vi før han dro. Ingen av oss trodde de skulle klare å komme så langt. Men mandag bestilte jeg flybillett, og nå blir det jammen Paris-tur likevel.

- Kjempestort

Monica sier innsatsen det norske folk får se av Sander på TV, er den samme som hun har sett i gjennom hele oppveksten hans.

- Sander har alltid gått inn i kamper med innstillingen om at dette kan vinnes. Selv når han var liten, og motstanderen var mye større. Det var aldri snakk om at «dette blir tap».

Hun sier han er et bevis på at innsats kan kompensere for det som skulle mangle av talent. I dag ser hun at hardslitet de sammen har vært i gjennom på kamper og på trening bærer frukter.

- Det er så moro å se ham spille. Du kan se det betyr så mye for ham. Dette er liksom desserten etter all den tiden vi har lagt ned i håndballen.

Stolt lillebror

Sander har til nå vært en av Norges beste i VM. En som er ekstra stolt av storspillet er lillebror Ciljan (9).

- Det er gøy å se ham på TV, sier Ciljan, som så kampen sammen med resten av håndballaget sitt.

Han er usikker på om Norge vil klare å nå selve VM-finalen.

- Det blir nok vanskelig, men jeg håper jo det.

I tillegg til harde skudd og mange mål er det en annen ting som Ciljan og lagkameratene synes er ekstra stilig med Sander.

- Sveisen hans! Den er kul!

Høy stjerne i moderklubben

Mor Monica forteller at hun og Ciljan ikke er de eneste i lokalet som er stolte av Sanders prestasjoner i Frankrike.

- Han har en høy stjerne i Charlottenlund. Særlig er de yngre spillerne veldig ivrige på at han skal komme innom hallen de gangene han er hjemme på besøk.

Og det ble jublet ekstra mye hver gang Sander sto for et av Norges 31 mål denne tirsdagen.

- Han blir nok nødt til å stikke innom hallen neste ved neste anledning, sier Monica.

Mer Paris

Sander skal fra sesongen 2017/18 spille for storklubben Paris Saint-Germain. Monica ser derfor for seg at Paris kommer til å bli en vanlig reisedestinasjon.

- Det blir nok en del turer dit ja, men jeg satser på at det blir litt bedre planlagt neste gang.

Norge spiller semifinalen fredag 20.30. Der møter de vinneren av kampen mellom Kroatia og Spania.