Politiet mistenker at flere grupper fra Litauen står bak BMW-brekk i Norge

Politiet har siktet og varetektsfengslet fem menn i Oslo og flere i Litauen for BMW-innbrudd i Norge.

Politiet mener at det er seks til åtte litauiske grupperinger, som består av to menn hver, som står bak BMW-innbruddene i Norge, skriver Bergens Tidende .

BMW-tyvene herjet Trøndelag, Østlandet og Vestlandet i høst, og stjal ratt og dyrt ekstrautstyr fra bilene. I Oslo skjedde det siste tyveriet rett etter nyttår.

Slik kommer tyvene seg inn i de dyre og nye BMW-ene.

- Håper å knytte sakene til Trøndelag

Ingen av disse er så langt knyttet til BMW-innbruddene i Trondheim sist høst, men politiet jobber med saken.

- Vi har flere grupperinger som er aktuelle. Vi har et godt håp om å knytte disse sakene også til Trøndelag, sier politioverbetjent Stig Vasbø, leder for etterretnings- og vinningsavsnittet ved Majorstuen politistasjon i Oslo, til Adresseavisen.

Også i desember ble to menn pågrepet på Østlandet, knyttet til en rekke BMW-innbrudd.

Politiet mistenker at det er litauiske menn som står bak.

- Vi ser at de stort sett opererer to og to. I tett samarbeid med politi i utlandet prøver vi å finne ut om de har samme bakapparat, eller om det er separat, sier Vasbø.

- Dette er nok karer som fikser alarmen bare på et blunk, sa bileier Terje Buvik som fikk rattet på sin nye BMW stjålet i Trondheim i høst.

266 biler brutt opp

Bergens Tidende skriver at politiet nå mistenker hvem som kan stå bak de ni bilinnbruddene i Bergen sist høst.

- Det er litt tidlig å si noe om dette nå, men vi arbeider med det. Vi tror at gjerningsmennene har kommet til Bergen med bil og reist østover med tyvegodset i bil, sier Vasbø til avisa.

Ifølge Vasbø har politiet sikret seg både DNA-spor, fingeravtrykk og andre spor fra flere av BMW-innbruddene i Norge.

Omlag 266 BMW-er i Norge ble utsatt for innbrudd. Totalt er verdier for 26 millioner kroner ødelagt.

- Den siste grupperingen vi tok, var rett etter nyttår, for forhold her i Oslo. I Trøndelag har det ikke vært noen forhold siden i høst. Vi har ingen nye forhold i Oslo siden vi tok den siste grupperingen, sier Vasbø til Adresseavisen.

Politiet har samarbeidet på tvers av politidistrikter i Norge, og har også samarbeidet tett med politi i andre land om etterforskningen av BMW-innbruddene.

