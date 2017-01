Saken oppdateres.

Skansentunnelen i Trondheim ble stengt tirsdag kveld på grunn av vedlikeholdsarbeid.

- En spesialtransport har revet med seg en ventilator, fortalte Magnus Storrø i Statens vegvesen.

Etter hendelsen ble det gjort undersøkelser i tunnelen for å sjekke om betongen hadde blitt skadd.

Onsdag morgen forteller Vegtrafikksentralen at alt er i orden og at tunnelen igjen er åpen for fri ferdsel.