Vegvesenet fant omfattende bremsefeil på svensk trailer

Denne semitraileren, med totalvekt på cirka 24 tonn, ble stanset i en kontroll på Sandmoen i Trondheim tirsdag. Der avdekket Statens vegvesen omfattende feil på bremsene.

- Særlig det ene bildet viser en bremseskive som er veldig slitt. På det ene hjulet var bremsene slitt ned til stål mot stål, forklarer fagleder Jan Ivar Moen i Vegvesenets utekontroll i Sør-Trøndelag.

Det ble også funnet en rekke andre feil, blant annet på parkerings- og ordinær brems.

Fikk kjøreforbud

Vegvesenet ga den svenske sjåføren kjøreforbud og fulgte vedkommende til et verksted. Slike skader på bremsene kan utvilsomt være et problem for trafikksikkerheten, mener faglederen. Blant annet vil bremselengden øke, og i verste fall kan bremsene svikte.

I de mest alvorlige tilfellene velger Vegvesenet å anmelde forhold til politiet. I skrivende stund er det foreløpig usikkert om sjåføren av vogntoget kun får kjøreforbud, eller om en anmeldelse blir vurdert.

To sjåfører anmeldt

I tirsdagens kontroll ble det funnet mangler på ytterligere sju tungtransporter. Fire kjøretøy fikk gebyr for overlast, opplyser Moen. I tillegg ble en tilhenger avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll.

To sjåfører ble også anmeldt. En for brudd på hvile- og kjøretid og en for manglende sikt.

- Det var en hylle i frontruten slik at sikten ble dårlig. Begge disse sjåførene blir anmeldt, sier Moen.

- Er det vanlig at dere finner så mange feil i én kontroll?

- Dette var litt i overkant av en normal dag, når så mange alvorlige ting blir avdekket, sier Moen.

Statens vegvesen har kontroller nesten daglig, både på Sandmoen og i resten av fylket.

- Vi ser helt klart at det er behov for kontroller, og kommer til å fortsette med det.

