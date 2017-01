Gir bort 60 tonn hvalkjøtt

Saken oppdateres.

- Jeg fikk vite om denne muligheten søndag kveld, og da var det bra jeg allerede satt nede. Siden har det vært lite uteliv, for å si det sånn. Det har vært mye å gjøre, forteller Bjørn Eklo. Ildsjelen har i mange år samlet inn overskuddsmat fra produsenter, matgrossister og dagligvarekjeder – og fordelt den gratis blant trengende både i Trondheim og i resten av landet.

Nå har han hatt det travlere enn vanlig. 60 tonn hvalkjøtt fordelt på 80 paller er den største mengden mat han noensinne har fordelt på så kort tid. Den tidligere «rekorden» var på 50 tonn kjøtt.

Vanskelig å selge

Det er Eklos mangeårige samarbeidspartner Myklebust hvalprodukter på Harøya som har gitt bort hvalkjøttet.

- De er i ferd med å legge om produksjonen og skal foredle mer på egen hånd. I tillegg ønsker butikkene å ha hvalkjøtt med minimum ett års holdbarhet, mens dette kjøttet har sju-åtte måneder. Derfor er det vanskelig å selge, forklarer Eklo, som anslår at kjøttet har en verdi på flere millioner kroner.

Til organisasjoner og private

Kjøttet får han likevel gratis, han fordeler det også videre uten fortjeneste. Nå har han listen over mottakere, fra Tromsø til Oslo, så å si klar – og skryter av velviljen han møter. Nå er det mange som kan se fram til å få smake på delikatessen, Eklo håper maten både kan brukes både av privatpersoner, veldedige organisasjoner og for eksempel sykehjem, da kjøttet både finnes i pakker for storkjøkken og i mindre stykker som passer for vanlige husholdninger.

Her i byen håper Eklo å fordele maten jevnt til flere, men som alltid vil en god del gå til Omsorgskafeen ved Gryta aktivitetssenter, noe til privat fordeling og noe til andre hjelpeorganisasjoner.

Siler ut uærlige

- Mange steder har jeg kontakt med Frelsesarmeen. Der jeg mangler lokalkunnskap trenger jeg samarbeidspartnere som vet at maten når dem den skal. Slik unngår vi at noen uærlige forsøker å lure til seg maten og selge den med fortjeneste, sier han. For det skal ha hendt.

- Jeg har opplevd at folk har gitt seg ut for å være meg eller for å jobbe med meg, for å få tak i store mengder gratis mat som de så tenker å selge for penger. Men de aller fleste har anstendighet. Dessuten er miljøet blant de trengende nokså gjennomsiktig, du kjenner ansiktene etter hvert og siler ut de som ikke har noe der å gjøre, sier den tidligere kjøkkensjefen, som forteller at nettopp hvalkjøtt var spesialiteten da han jobbet som kokk i Oslo på 80-tallet. Han liker for eksempel å trekke fram historien om da han serverte hvalkjøtt til Greenpeace-demonstranter, noe som endte med at de ba om mer.

- Mindre skambelagt

Eklo opplever at behovet for hjelp når det gjelder mat er økende.

- Eller, det er kanskje snarere blitt mer ufarlig og ikke så skambelagt å be om hjelp når en har det trangt. Alle kan trenge en hjelpende hånd av og til, sier Eklo.