- Ikke vits i å tippe når Sluppenbrua står klar

Saken oppdateres.

I et leserinnlegg i Adresseavisen 17. januar spør en leser når det kommer ny bru på Sluppen.

- I disse miljøtider så lurer jeg på når det kommer ny Sluppen bru? Snakk om teppe av kullos på begge sider av brua både morgen og kveld! Her burde virkelig Miljøpakke-penger kunne benyttes etter intensjonen, står det i leserinnlegget.

- Ikke vits i å tippe

En uke senere får leseren svar i ordet fritt, fra Henning Lervåg som er leder i Miljøpakkens sekretariat.

I svarinnlegget står det at tidligst mulige byggeperiode for den nye brua er mellom 2019 og 2021, ifølge et forslag til handlingsprogram for Miljøpakken. Lervåg peker imidlertid på at prosjektet er «teknisk komplisert» og at utbyggingen ennå ikke er finansiert.

- Brua er tenkt som et spleiselag mellom staten og bruk av bompenger. Når den nye Nasjonal Transportplan kommer til våren blir det klart når Statens del av pengene kommer, forklarer Henning Lervåg til Adresseavisen.

- Når tror du brua står klar?

- Vi jobber for at den skal være ferdig så raskt som mulig. Jeg forholder meg til det som står i handlingsprogrammet. Det er ikke noe vits i å tippe noe utover det, sier Lervåg i Miljøpakken.

Skulle stå klar i 2017

I 2014 lovte de såkalte Miljøkameratene i Trondheim ny Sluppen bru i løpet av 2017 . Et av partiene som sto bak løftet var Arbeiderpartiet. Nå medgir gruppeleder Geir Waage at det ikke blir noen ny bru i år.

- Nei, den står ikke klar i år. Grunnforholdene langs Nidelva er mer utfordrende enn først antatt, sier han.

- Hva tenker du om at dere bryter løftet om å få på plass brua i 2017?

- Samtlige partier i Miljøpakken hadde det som ambisjon. Det er beklagelig at det har dukket opp nye ting som har gjort at man har fått forsinkelse på brua, sier Waage.

- Når tror du brua står klar?

- Jeg tror man skal være forsiktig med å anslå det, i tilfelle det dukker opp nye ting. Men med byggetid på to år kan det bli en gang mellom 2019 og 2021 avhengig av hvor raskt man får til byggeprosessen, sier Geir Waage.

Adresseavisen har bedt om en kommentar også fra Miljøkamerat Høyre om denne saken, men de ønsket ikke å kommentere saken da vi ringte tirsdag ettermiddag.