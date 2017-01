Her lekker nesten kokende vann rett ved barneskole

Saken oppdateres.

- Jeg så varmt oppkomme mellom Utleirveien og Utleira skole, sier adressa.no-tipser Tage Sagmyr.

Sagmyr sier han la merke til fenomenet tirsdag kveld. Onsdag ettermiddag filmet han det og sendte inn videoen til Adresseavisen.

- Lekkasje fra fjernvarmeledning

Torsdag bekrefter Statkraft Varme AS at det har vært en lekkasje i en av deres fjernvarmeledninger.

- Det har vært en lekkasje i en fjermvarmeledning ved Utleira skole. Vi fikk melding om dette onsdag ettermiddag. Da ble det satt i gang tiltak for å få sperret området slik at folk ikke kommer borti det, og skolen ble varslet, sier stabsdirektør i Statkraft Varme AS, Arvid Wisløff.

- Hvor varmt er vannet i ledningen?

- Det ligger på mellom 70 og 90 grader, så det er varmt. Det er derfor viktig å få sperret av området, slik at ingen kommer borti det, sier Wisløff.

- Hvor alvorlig ser du på at en slik lekkasje oppstår rett ved en barneskole?

- Vi er ikke noe glad i at det skjer slike hendelser, enten det er nær en skole eller andre områder der folk ferdes. Men for å levere varme så ligger fjernvarmeledningen også i nærheten av slike bygg, så slike ting kan skje. Vårt fokus er å sperre av slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

- Sikringsgraden økt torsdag

Ifølge Wisløff ble området sperret av med gjerder ved firetiden onsdag ettermiddag. De første gjerdene som ble satt opp skal ha vært på rundt en meter og ti centimeter. Da Adresseavisen var på stedet torsdag ettermiddag ble det satt opp nye, betydelig høyere gjerder rundt stedet.

- Sikringsgraden er økt i løpet av torsdagen, med montering av høyere gjerder, opplyser Wisløff.

- Vet dere om noen har kommet borti vannet?

- Vi har ikke fått melding om at noen har kommet borti vannet, eller andre hendelser knyttet til dette.

Wisløff oppgir at Statkraft Varme har vært i kontakt med skolen.

- Vi snakket med skolen onsdag, så de kjente til saken og risikoen, sier Wisløff.

- Betenkelig at jeg ikke er kontaktet

En av lærerne ved Utleira skole så at det kom damp opp av snøen tett inntill skolegården onsdag, det opplyser rekor ved skolen, Vigdis-Katrine Romsdal.

- Han varslet min fagleder, og de fikk gjennom vår driftsoperatør varslet Trondheim eiendom, sier Romsdal.

Rektoren sier hun ble orientert om hendelsen torsdag, og at situasjonen ikke ble vurdert som noe sikkerhetsrisiko for skolens elever.

Romsdal sier hun ikke har blitt varslet om hendelsen av de ansvarlige for fjernvarmenettet.

- Det er betenkelig at jeg ikke er kontaktet, sier rektoren.

- Vil reparere lekkasjen

Da Adresseavisen var på stedet torsdag var det gravd et hull rundt fjernvarmeledningene.

- Nå graver vi opp for å ta rede på omfanget av lekkasjen og det blir gjort en midlertidig reparasjon. For å få reparert det permanent må vi stenge av vannet i fjernvarmeledningen, noe som vil innebære at kunder i området vil miste vannet i en periode. Vi må da finne et riktig tidspunkt og alle kunder vil bli varslet om stengning, sier Wisløff.