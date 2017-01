Kirkelig toppleder oppfordrer Kirken til å be homofile om unnskyldning

Saken oppdateres.

I sin åpningstale torsdag formiddag under Kirkemøtet i Trondheim sa Gunleiksrud Raaum at hun tok «kraftig avstand fra den behandling mange LHBT-ere (forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. red.anm.) har opplevd».

LES OGSÅ: Grønt lys for kirkelig vigsel av homofile og lesbiske

LES OGSÅ: Trondheim sentral rolle i reformasjonsjubileet som åpner søndag

Ny vigselsliturgi blir vedtatt mandag

Kirkemøtet skal mandag vedta en liturgi for likekjønnede par som kan brukes av alle, en "merkedag og en historisk dag," sa Gunleiksrud Raaum.

- For lesbiske, bifile, homofile og transpersoner er det et uttrykk for at deres kjærlighet ikke lenger behandles som mindreverdig. Mye urett er begått gjennom historien overfor LHBTere. Vigselsvedtaket vil bidra til å rette dette opp igjen, sa lederen for Kirkerådet.

LES OGSÅ: - Trumps kristne verdier er dypt problematiske

LES OGSÅ: Åpen Folkekirke advarer mot ytterligere splittelse

- Kritisk selverkjennelse og beklagelse

- Jeg har sett smerten på nært hold. Jeg har sett liv gå i stykker. Jeg har sett tro gå i knas. Kirken bør ikke være sen til kritisk selverkjennelse og beklagelse. Dette handler ikke om å bekjenne andres synder, men en kritisk gjennomtenkning av holdninger og handlinger vi nå ser har rammet grupper og enkeltmennesker. Som Kirkerådets leder mener jeg det er betimelig at kirken innser og beklager de belastninger som LHBT personer har blitt påført, sa Gunleiksrud Raaum.

- Kirken har bidratt til å øke deres skam, når den kalte deres kjærlighet for synd. En helingsprosess krever at også dette sies. Den såredes fortvilelse, sorg og raseri må anerkjennes. Det er godt å være en luthersk kirke som igjen og igjen vil søke å fornye sin forståelse av Skriften og av livet, understreket lederen av Kirkerådet.

LES OGSÅ: Biskop Tor Singsaas - de minstes forsvarer

LES OGSÅ: – Samlivskampen i kirken er ikke over

- Utvikle rosa kompetanse i Kirken

Gunleiksrud Raaum sa i talen at hun "vil arbeide for at kirken utvikler sin rosa kompetanse – vi er allerede i gang – for bedre å forstå og behandle alle mennesker med grunnleggende respekt."

Gjennom vigselsvedtaket kommer Den norske kirke lesbiske, homofile, transpersoner og bifile i møte. Deres liv og kjærlighet får et rom i kirken, ved at også de kan gjøre det som betyr så mye og som vi som har giftet oss med en av et annet kjønn tar for gitt: å erklære sin kjærlighet og troskap for Guds åsyn og i menneskers nærvær.

Ved dette vedtaket styrkes ekteskapet som institusjon, en institusjon som løfter frem gjensidig kjærlighet, frivillighet, forpliktelse, trofasthet og likeverd mellom partene. Disse grunnleggende verdiene gjelder alle ekteskap".

LES OGSÅ: - Nidarosdomen vil spille en stadig mer sentral rolle i Den norske kirke

LES OGSÅ: K ulturminister Linda Hofstad Helleland: - - Kirken har ikke vært raus nok

- Mangel på respekt i debatten

I talen berørte også lederen av Kirkerådet debatten om likekjønnet ekteskap i Den norske kirke.

- Deler av debatten har vært preget av en grunnleggende mangel på respekt for andre menneskers liv og tro. Det har svidd i sjela når jeg har lest en del uttalelser.

Men hva er så respekt?

Respekt er å ha en redelig omtale av hverandres syn. Det er ikke god folkeskikk å gjengi andres syn slik at de frakjennes troen eller kjærlighetsevnen. Respekt er å forsøke å forstå at det andre står for er grunnleggende viktig for dem. Respekt er å lære seg hvor smertepunktene er. Respekt er nettopp dette: å ta inn over seg andres liv og andres tro, andres begrunnelse og opplevelse.

Når vi skal snakke om uenighet i kirken, er det viktig å hverken bagatellisere den eller å la seg lamme av den. Det å leve med uenighet i kirken, betyr ikke at noen av oss skal presses til taushet, eller at vi ikke skal stå opp for eget syn.

Respekt medfører å våge en åpenhet om eget ståsted. Det er ikke slik at man fungerer samlende om man tier om sitt syn og sin tro. Jeg vet at det er krevende. Jeg har selv kjent på utenforskap i kirken gjennom mange år.

LES OGSÅ: Nærmere 20 prester i Nidaros sier nei til vigsel av likekjønnede

- Gjøre det levelig i kirken for alle

Nå er det andre som oppriktig lurer på om det er rom for dem i Den norske kirke. Jeg kjenner ansvar og forpliktelse for å bidra til å gjøre det levelig i kirken for alle som ønsker å høre til den. For saken er jo den: Vi skal leve sammen som kirke, og vi trenger hverandre – midt i uenigheten. Vi er ikke kirke om vi går ut av fellesskapet. Tvert om: uenighet i kirken driver teologien og kirken fremover. Vi trenger hverandre fordi vi har ulike livserfaringer og trosopplevelser.

Her har bispemøtet gått opp viktige spor. Fellesskapet er gitt oss. Vi er her sammen som kristne – som kirke. For det som binder oss sammen er større enn vår uenighet. Vi deler brødet og vinen. Derfor kan vi leve med uenighet. Derfor skal vi gi hverandre rom, sa Gunleiksrud Raaum.