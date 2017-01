Søkte etter helsesøstre i ti prosent stilling

Saken oppdateres.

Trondheim kommune lyste nylig ut fire helsesøsterstillinger i ti prosent stilling. Nå trekker kommunen jobbannonsene.

- Jeg ble gjort oppmerksom på dette onsdag. Da stoppet jeg utlysningene, slik at stillingsannonsene ikke lenger ligger ute. Vi skal ikke kunngjøre ti-prosent stillinger. Hadde jeg hatt kjennskap til dette, hadde jeg tatt grep tidligere, sier Garåsen.

Saken ble først omtalt av NRK.

- Hvordan har dette skjedd?

- Jeg kjenner ikke detaljene rundt hvorfor det ble utlyst så små stillinger. Det er noe jeg er i ferd med å nøste i. Sannsynligvis handler det om å fylle hull i en arbeidsplan, og så man vært mer fokusert på å løse et behov enn å se helheten. Her har det skjedd en glipp i systemet, sier Garåsen.

Universitetsutdanning

Det var tidligere i år kommunen lyste ut de fire helsesøsterstillingene ved helsestasjon for ungdom i barne- og familietjenesten Midtbyen. To av stillingene var faste, mens to var vikariater med muligheter for forlengelse.

I stillingsannonsen går det frem at det søkes etter kandidater med utdanning fra høyskole eller universitet. I tillegg blir det etterspurt personlige egenskaper som at søker skal være fleksibel, engasjert, løsningsorientert, ha toleranse for høyt arbeidstempo, ha godt humør, være utadvendt og inneha positive holdninger.

Garåsen sier at det skal være spesielt gode grunner til å utlyse deltidsstillinger i Trondheim.

- Jeg kjenner ikke til at det foreligger noen slike grunner her. Vi skal jobbe opp mot fulle stillinger. Dette er også et satsingsområde som vi styrker med 7,5 millioner kroner i 2017. Her er det derfor rom for større stillingsandeler, påpeker Garåsen.

- En hån

- Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, sa Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund da saken ble debattert i Dagsnytt 18 i NRK onsdag.

- Dette er en hån mot en yrkesgruppe og mot helsevesenet, og det er en hån mot befolkningen. Dette er alvorlig, sier hun til Adresseavisen.

By reagerer på stillingsannonsene både fordi hun mener kommunen har behov for flere helsesøstre, og fordi dette er respektløst overfor yrkesgruppen.

Hun ser det paradoksale i at Trondheim lyser ut så små stillinger, når kommunen samtidig ønsker å være i forkant når det gjelder å skape heltidsstillinger i helsetjenesten.

- Jeg synes det er interessant å trekke inn kvinneperspektivet i dette. Det ville aldri skjedd at en kommune hadde lyst ut fire ti-prosent stillinger som lektor eller ingeniør, sier By.

- Men nå sier kommunen at det var en glipp at det ble lyst ut så små stillinger. Tror du ikke på det?

- Da har kommunen for dårlige rutiner. Her må det til en bevisstgjøring, slik at en unngår at det skjer slike glipper, sier By som samtidig påpeker at dette ikke er et enkeltstående eksempel.

- Det er et gjennomgående problem at det lyses ut deltidsstillinger i helsesektoren. På landsbasis er det fortsatt slik at 50 prosent av sykepleierstillingene som lyses ut, er deltid, mens 80 prosent av helsefagarbeiderstillingene, er deltid. Dette handler om hvilke holdninger en har til det å jobbe i helsesektoren, og hvilke forventninger arbeidsgiver har, mener By.

- Er det uaktuelt for Norsk Sykepleierforbund å godta deltidsstillinger?

- Vi har vært veldig tydelig på at hvis vi skal oppnå de politiske målene, så er vi helt avhengig av at arbeidsgiver lyser ut hele stillinger, og at folk etterspør hele stillinger. Vårt mål er at alle nyutdannede sykepleiere eller andre faggrupper skal ha tilbud om hele stillinger, sier By.

Kjedelig og unødvendig

Garåsen vil orientere formannskapet om denne saken tirsdag. Selv har han vanskelig for å forstå at disse stillingsannonsene har blitt lagt ut.

- Det må være noen som rett og slett ikke har tenkt seg om. Det bør være alminnelig kjent i systemet at vi ikke lyser ut så små stillinger, sier Garåsen.

Kommunen har fått flere søkere til stillingene, og Garåsen sier at de nå vil bli varslet. Hva som skjer videre, kan ikke Garåsen være konkret på nå.

- Vi må se på helheten og løse dette på en annen måte.

- Er dette en pinlig sak for Trondheim kommune?

- Jeg synes det er kjedelig, og helt unødvendig.