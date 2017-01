Dette er bakgrunnen for fyrverkeriet hele Trondheim snakker om

Saken oppdateres.

Mange la merke til det storslåtte fyrverkeriet som ble sendt opp i Trondheim torsdag kveld. Fyrverkeriet, som ble sendt opp i anledning bedriften Acrylicons 40-årsjubileum, førte også til telefonstorm hos politiet.

Hundeeier Pål Anders Mathisen var en av dem som fikk seg en overraskelse av den mindre trivelige sorten. Han var på et møte torsdag kveld.

Skremt hund raserte leilighet

I et leserinnlegg beskriver han at han kom hjem til en omtrent rasert leilighet fordi hunden Balto hadde fått panikk av de høye lydene fra fyrverkeriet. Tv-en hans lå på gulvet med knekt stativ, men skjermen hadde berget. Hans nye, kostbare bærbare PC lå slengt i gulvet, glass lå knust, og gardinene med stang var revet ned. Balto, som er en border collie på fem år, hadde fått panikk, sprunget opp på bordet og sofaen og revet med deg det meste.

- Soveromsvindet og stuevinduet sto åpent for lufting, og lyden må ha hørtes godt. Hadde jeg visst det på forhånd, hadde jeg selvfølgelig tatt hunden med på møtet. Han blir veldig urolig når jeg ikke er til stede, sier Mathisen til Adresseavisen.

Balto hadde krøket seg sammen inne i et åpent skap, der han lå da eieren kom hjem.

Mathisen klarte imidlertid å reparere festet på tv-en og det meste av de andre skadene.

- Det var skikkelig utrivelig. Jeg så for meg en ganske dyr regning egentlig. Men jeg fikk reparert det meste selv, og det meste berget, bortsett fra noen glass som var knust, sier Mathisen.

- Gi hunden ro før nyttårsrakettene, formante Dyrebeskyttelsen før nyttår.

Varslet på nett

Fyrverkeriet var varslet på ulike grupper for hundeeiere i sosiale medier. Det var også en artikkel på adressa.no en tid før fyrverkeriet ble skutt opp, og hendelsen var varslet på nettsiden trdevents. Det var også søkt om og gitt godkjenning fra politi og brannvesen.

- Hvis flere firma tenker på det samme, bør de varsle i god tid. Jeg ser for meg at de kunne varslet noen dager før, jeg kan ikke følge med på alle grupper og nettsteder, mener hundeeieren.

Redd for smellene

Også andre har reagert på fyrverkeriet. Selv om mange er begeistret og sier at de koste seg med det flotte synet, har andre blitt forstyrret eller skremt.

- Vi hadde nettopp sett et innslag på TV-nyhetene om økt fare for atomkrig. Rett etterpå hørte vi drønn og smell, men kunne ikke se hva det var. Tusen tanker kom, vi ble skremt, sier en tipser fra Frosta. Tipserens beskrivelse viser at lyden bar svært godt tvers over fjorden. På grunn av beliggenheten i forhold til Piren hadde de imidlertid ikke mulighet for å se fyrverkeriet.

- Begynte sannelig å lure på om noen hadde invadert Trondheim. For snakk om dundring. Med påfølgende inntrykk av skuddsalver, skriver en annen leser.

270 gjester fra flere land

Det er firmaet Acrylicon som feirer sitt 40-årsjubileum, som har bestilt fyrverkeriet. Torsdag hadde de mottagelse i Erkebispegården og festmiddag for 270 gjester på Royal Garden. Så ble gjestene skysset til Pir 2 for å bivåne fyrverkeriet som ble fyrt opp fra den andre siden av Nidelva. Acrylicon har ansatte i flere land, og gründer er Bjørn Hegstad fra Trondheim.

Daglig leder Tor Arild Hegstad har lagt merke til reaksjonene på nett.

- Det er vel slik hver gang noen sender opp noe, at noen er kjempeglade, og noen er kjempesinte. Folk har selvfølgelig rett til å mene det de vil, sier Hegstad til Adresseavisen.

- Burde dere ha varslet tidligere?

- Det vil jeg ikke ta stilling til - vi har seriøse samarbeidspartnere, noe som er viktig for oss, og som vi regner med sørger for at alt er i orden, sier han.

Feiringen fortsetter i dag, med fagseminar, festkonsert i Nidarosdomen og festmiddag.

- Jeg gleder meg enormt. I dag er hovedsetet vårt i Tyskland, så grunnen til at vi har feiringen i Trondheim, er at dette var Acrylicons vugge, forteller Hegstad, som er sønn av gründer Bjørn Hegstad. Gründeren er aktiv som styreleder i Acrylicons fabrikk, som ligger i fabrikkens hovedsete i Tyskland.

Småbarnsforeldre reagerte

Lesere med små barn peker seg ut som den andre hovedgruppen som reagerte på de høye lydene.

- Dritkjipt å sitte utslitt etter en lang arbeidsdag og prøve å få sin lille 2-åring til å sove i to timer! Og akkurat når hun begynner å gli over i søvn, så begynner det å drønne som om det var 3.verdenskrig! sier en irritert og sliten småbarnsfar.

Andre synes imidlertid folk klager alt for mye, og flere sier i debatten at de synes det var et flott syn.

- Dette var flott. Personlig har jeg et begeistret forhold til fyrverkeri og fikk sett mesteparten fra balkongen, skriver en leser.

-Trist å se at Norge er i ferd med å bli redusert til en samling med sutreunger, mener en annen.

