Her er sommerens charter-favoritter fra Værnes

Saken oppdateres.

Trønderne er i full sving med å legge ferieplaner, skal vi tro charteroperatørene Ving, Tui og Apollo som alle flyr trøndere til syden til sommeren.

Mallorca og Kreta mest populært

Hele trioen trekker frem Mallorca og Kreta som spesielt populære reisemål for trønderne.

- Mallorca er den ubestidte sommerfavoritten, sier Nora Aspengren som er kommunikasjonsansvarlig i Tui, tidligere Star-Tour.

For Tui er i tillegg Kreta og Rhodos på topp-3-lista over de mest populære reisemålene fra Værnes.

Også hos Ving troner Mallorca øverst på charterpallen for solhungrige trøndere. Så langt har charteroperatøren solgt 2143 reiser fra Værnes til den spanske ferieøya, det er 29 prosent av reisene Ving har til salgs fra Værnes til Mallorca i sommer. Kreta er det nest mest populære reisemålet fra Værnes for Ving, mens Rhodos tar tredjeplassen.

- Folk velger det man oppfatter som trygt. Vi har en enorm pågang til Mallorca, men også til billigere destinasjoner som Bulgaria og Kroatia, sier Elisabeth Larsen-Vonstett som er informasjonssjef i Ving.

Apollos mest populære reisemål for trønderne denne sommeren er Kreta, etterfulgt av Rhodos og Kroatia.

- Vi har også hatt et stort oppsving på turer til Bulgaria, sier kommunikasjonsansvarlig i Apollo Beatriz Jaquotot Rivera.

Dropper Tyrkia

Ingen av de tre charteroperatørene flyr fra Værnes til Tyrkia i sommer.

- Vi ser at interessen for Tyrkia har falt dramatisk den siste tiden. Jeg antar at det har noe med at det har vært uroligheter der å gjøre. Mange familier har reist til Tyrkia tidligere, men nå velger de andre destinasjoner, sier Nora Aspengren i Tui.

Ving hadde i utgangspunktet satt opp et direktefly til Antalya i Tyrkia fra Værnes i sommer, men valgte å flytte flyet.

- Det viste seg at det ikke solgte noe, så vi flyttet flyet over til Kos i Hellas i stedet, sier Elisabeth Larsen-Vonstett.

Lufhavnsjef på Værnes, Lasse Bardal, bekrefter trenden om at folk dropper Tyrkia til fordel for Spania.

- Vi har hatt en reduksjon av charterflyvninger til Tyrkia, og økning til Spania og Hellas. Særlig Spania, der Gran Canaria er blitt veldig sterkt, sier Bardal.

- Kvalitet viktigere enn pris

Ifølge Beatriz Jaquotot Rivera i Apollo er folk opptatt av kvalitet når de skal velge sommerferiedestinasjon.

- De reisende er mye mer opptatt av kvalitet enn pris. Vi vil gjerne ha det bedre på ferie enn det vi har det hjemme. Vi selger mye 4- og 5-stjerners hoteller, og det gjelder spesielt barnefamilier, sier Rivera.