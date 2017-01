- Ingen holdepunkt for å si at det er skutt mot bussen

Saken oppdateres.

Klokka 00.30 natt til lørdag var fortsatt bevæpnet politi på plass i Saupstadringen etter at noen skal ha angrepet en buss og knust flere ruter.

- Innledningsvis ble det antydet at rutene var skutt i stykker. Vi undersøker saken nå, men foreløpig har vi ingen holdepunkt for å si at det er brukt skytevåpen, sier innsatsleder i politiet Per Ivar Olsen.

Passasjerer blir avhørt

Rutene på bussen skal ikke ha gjennomgående hull, men være pulverisert. Skadene kan også ha kommet etter steinkasting eller sprettert antyder politiet.

Verken passasjerer eller sjåføren ble skadd i hendelsen. Disse blir avhørt nå i natt. Bussen er transportert bort for tekniske undersøkelser. Området der episoden skjedde var klokka 00.30 fortsatt sperret av.

- Vi behandler dette som et åsted inntil vi har fått bekreftet eller avkreftet om det er brukt våpen.

Patruljerer området

Da politiet ankom stedet stoppet de både forbipasserende og kjøretøy i området.

- I starten måtte vi holde alle muligheter åpne og vi ville ha en viss kontroll på hvem som kjørte ut av området.

Politiet patruljerer i natt området for å se om de påtreffer mistenkelige personer som kan ha noe med saken å gjøre.