Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om slåssing i Fjordgata klokka 1 natt til fredag.

- Vi kom raskt til stedet og tok med oss to menn på 20 år. De fikk overnatte her hos oss og det venter dem et forelegg for ordensforstyrrelse utpå morgenkvisten, forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen, ved Trøndelag politidistrikt.

Ingen av de to kamphanene ble skadd i den hardhendte omgangen med hverandre. Politiet mistenker at beruselse var medvirkende årsak til uenigheten som oppstod.