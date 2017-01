Reagerer på hakekors i snøen

Saken oppdateres.

Oda Grømer var ute på spasertur mandag og da hun kom til Festningen så hun at noen hadde tråkket et stort hakekors inn i snøen i Duedalen. Hun forsøkte å fjerne det, men snøen var frosset til is og nazisymbolet lot seg ikke fjerne. Oda håper kommunen eller andre nå kan sørge for at dette tas vekk.

- Krenkende

- Det er utrivelig og litt vondt å se slike hakekors. Jeg synes det er krenkende for oss alle, og utrolig historieløst at noen gjør slikt. Først trodde jeg det var noen rampesreker utført av unger, men fotsporene som er tråkket ned i snøen tyder på at dette er gjort av en voksen. Det ser sånn ut på skostørrelsen.

Frosset inn i snøen

Grømer sier til adressa.no at hun tror hakekorset er laget natt til søndag, og at det nå er frosset inn i snøen.

- Jeg synes ikke noe om dette, og jeg synes ikke det skal bli stående slik. Jeg hadde ikke utstyr til å fjerne det, men håper at kommunens folk kan ta seg en tur for å få utslettet dette. Jeg vet ikke hvem som har ansvaret for å få det bort, men håper noen kan ta seg en tur for å fjerne dette, sier Oda Grømer.