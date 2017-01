«Sushimannen» la seg flat i konfliktrådet

Saken oppdateres.

I romjula fortalte Adresseavisen om mannen som utga seg for å være frivillig i Kreftforeningen for å få sponset mat fra en sushirestaurant i Trondheim. Maten skulle ifølge mannen serveres i et arrangement for kreftssyke og pårørende ved St. Olavs Hospital.

Tar slike saker alvorlig

Restauranteieren avslørte imidlertid at sushien ble servert i en privat bursdag. Mannen har i ettertid betalt for sushien som han fikk, men Kreftforeningen reagerte på mannens misbruk av Kreftforeningens navn og tok saken til konfliktrådet.

- For oss er det viktig å vise folk at vi tar slike saker veldig alvorlig. Vi håper konfliktrådet kan hjelpe oss med å finne ut hva som egentlig har skjedd, sa Eva Faanes, distriktssjef i Kreftforeningen, til Adresseavisen tidligere denne måneden.

Innså at det var galt

Da partene møttes i konfliktrådet i forrige uke innrømmet mannen at han ikke hadde noen avtale om å levere mat til kreftavdelingen på St. Olavs Hospital da han ba om å få sponset sushi. Han erkjente at han handlet galt og ønsker å gjøre opp for seg ved å donere mat til kreftavdelingen ved en senere anledning. Men da med en tydelig avtale med mottaker.

Mannen forsikret også motparten om at han ikke vil benytte Kreftforeningens navn i noen sammenheng i fremtiden.

Begge parter har gitt tillatelse til at Adresseavisen fikk tilgang til avtaleteksten fra møtet i konfliktrådet. Ingen av partene ønsker å komme med ytterligere uttalelser da de anser seg som ferdige med saken.

