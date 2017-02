Her settes ørreten tilbake i Ilavassdraget

Saken oppdateres.

Trondheim kommune gjennomførte i høst rotenonbehandling av syv vann i Bymarka for å bli kvitt den uønskede arten mort. Rotenonbehandlingen drepte all fisk både i vannene og i de tilhørende vassdragene.

Rotenonen er borte

Før giftbehandlingen ble det tatt opp ørretyngel fra blant annet Ilavassdraget. Nå er vassdraget rotenonfritt og yngelen ble tirsdag ettermiddag satt tilbake.

- Yngelen tok vi opp uka før rotenonbehandlingen. De har vi hatt under døgnkontinuerlig oppsikt i flere vannkar i et lokale ved Leirsjøen. De siste vannprøvene viser at all rotenon er borte, så nå kan disse få komme hjem igjen, sier Terje Nøst, naturforvalter i Trondheim kommune.

Spår sjøørret-eldorado

Tidligere i januar ble det satt ut ørretyngel i Leirelva. I tirsdagens operasjon ble 180 ørretyngel satt ut i den nedre delen av Ilavassdraget.

- Her nede setter vi ut sjøørret. Vi har lagt ut store mengder gytegrus her nede og vi mener forholdene er optimale. Vi håper dette blir sjøørret-eldorado om få år, sier Nøst.

Fritidsfiske om to år

Flere hundre såkalte stedegne ørretyngel ble senere på dagen satt ut mellom Theisendammen og Baklidammen.

- Målet er at yngelen skal danne grunnlaget for nye levedyktige stammer av både ørret og sjøørret. Gjedda er jo borte nå, noe som vil gi bedre oppvekstvilkår. Vi skal i tillegg supplere med ørret fra oppdrettsanlegg som har de samme genene som fisken her har, forklarer Håkon Pedersen, prosjektleder i Trondheim kommune.

- Når kan man dra på fisketur i Bymarka å få seg en fin ørret?

- Vi må nok vente til 2019 før stammen blir så stor at det blir snakk om å åpne opp for fritidsfiske for befolkningen, tror Pedersen.

